الجزائري رياض محرز يتضامن مع فلسطين

أعرب الدولي الجزائري رياض محرز نجم الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء، عن تضامنه مع غزة والمسجد الأقصى المبارك.

ونشر رياض صورة للمسجد الأقصى ارفقها بآية من القرآن الكريم: "الا ان نصر الله قريب".