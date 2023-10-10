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رياضة

الجزائري رياض محرز يتضامن مع فلسطين

Lebanon 24
10-10-2023 | 09:15
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أعرب الدولي الجزائري رياض محرز نجم الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء، عن تضامنه مع غزة والمسجد الأقصى المبارك.
 
ونشر رياض صورة للمسجد الأقصى ارفقها بآية من القرآن الكريم: "الا ان نصر الله قريب".
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رياض محرز

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