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رياضة

موسيماني ينتقد الأهلي المصري

Lebanon 24
10-10-2023 | 16:00
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انتقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للوحدة الإماراتي، ناديه السابق الأهلي المصري بعد أكثر من عام على الرحيل عنه.


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وكان بيتسو موسيماني تولى تدريب الأهلي خلال الفترة من 2020 إلى 2022، وتُوج معه بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر الأفريقي مرتين، بجانب لقب كأس مصر، وميدالتين برونزيتين في كأس العالم للأندية.


وقال موسيماني: "انتقلت إلى فريق كبير بعد صن داونز، ولكن لم يفز بدوري أبطال أفريقيا لمدة 6 سنوات، وبعدها حصلنا على العديد من الميداليات على الصعيد الدولي".


وأضاف: "في الأهلي لم يكن هناك صبر، وعلمت أن المدرب الوحيد الذي بقى طويلاً هناك كان مانويل جوزيه، وأنا كنت صاحب ثاني أطول فترة رغم أنها كانت لموسمين فقط".

 

وشدد موسيماني: "الأهلي ليس لديه تاريخ بالحفاظ على المدربين لمدد طويلة، لأنه لا يوجد صبر أبدا".


وأنهى قائلا: "إن أردت بناء مشروع ناجح حتى في مجال الأعمال، مثل مطعم أو شيء ما، لا تستطيع أن تتوقع أنك إن افتتحت مطعما اليوم فسترى كل طاولات المطعم ممتلئة بالناس منذ يوم الأحد، لا أحد يعرف مطعمك، عليك أن تنتظر، لذا لماذا في كرة القدم العربية لا تصبرون؟". (وكالات)

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