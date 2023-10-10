بسبب الألفاظ النابية.. لاعب من نادي النصر يتعرض لعقوبة قاسية

تعرض لاعب نادي النصر، سلطان الغنام، لعقوبة قاسية على خلفية طرده مع نهاية مباراته أمام ضيفه أبها (2-2)، التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، في الجولة التاسعة للدوري السعودي لكرة القدم.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق في دوري "روشن" للمحترفين لكرة القدم، إيقاف سلطان الغنام 4 مباريات، بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة، وذلك في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.

كما تقرر إلزام اللاعب بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وجاء ذلك لقيامه بالتلفظ بألفاظ بذيئة تجاه الحكم المساعد الثاني، وفقا لما ورد في تقرير حكم المباراة.

ويحق لنادي النصر التقدم باستئناف ضد إيقاف ظهيره الأيمن وفقا للمادة 144 من لائحة الانضباط والأخلاق.

وبالتالي سيغيب سلطان الغنام عن النصر في الأربع مباريات المقبلة على المستوى المحلي، سواء في الدوري السعودي أو كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام كل من فريقي ضمك والفيحاء ضمن الدوري السعودي، ثم الاتفاق في دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين، وأخيرا أمام نادي الخليج ضمن الجولة الـ12 للدوري.