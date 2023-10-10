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رياضة

رسميا.. إيدين هازارد يعتزل كرة القدم

Lebanon 24
10-10-2023 | 23:00
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أعلن الدولي البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني السابق، اعتزال كرة القدم رسميا، وإنهاء مسيرته داخل المستطيل الأخضر.

ونشر هازارد عبر حسابه على انستغرام، الثلاثاء، مجموعة صور له بقمصان الأندية التي لعب بصفوفها، قائلا: "يجب أن تستمع إلى نفسك وتقول توقف في الوقت المناسب".

وتابع: "بعد 16 عاما وخوض أكثر من 700 مباراة، قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف".

وأضاف هازارد: "لقد حققت حلمي ولعبت واستمتعت في العديد من الملاعب حول العالم، وخلال مسيرتي كنت محظوظا بمقابلة مدربين وزملاء رائعين"

 
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وختم قائلا: "أشكر جماهيري على متابعتي طوال هذه السنوات، وتشجيعكم لي في كل مكان لعبت فيه، الآن الوقت المناسب للاستمتاع مع أحبائي".

 

وخاض لاعب الوسط البلجيكي مع ريال مدريد 76 مباراة، على مدار 4 مواسم، وسجل 7 أهداف فقط، و12 تمريرة حاسمة. 
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