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رياضة
ريال مدريد: لم نغلق أبوابنا أمام مبابي
Lebanon 24
10-10-2023
|
23:57
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كشف خوسيه مانويل أوتيرو، عضو مجلس إدارة ريال مدريد، عن آخر التطورات بشأن إمكانية ضم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.
وكان مبابي قريبا من الانتقال لريال مدريد في صيف 2022، قبل أن يتخذ قرارا مفاجئا بالتجديد مع باريس سان جيرمان.
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وقال أوتيرو في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية، اليوم الثلاثاء: "لم تتح الفرصة أمام مبابي من أجل التوقيع مع ريال مدريد هذا الصيف، فقد كان عليه التخلي عن بعض المكافآت العالية جدًا التي اتفق عليها بالفعل مع باريس سان جيرمان".
وأضاف: "كما أن المبلغ الذي كان سيتم دفعه للتعاقد معه قبل عام من نهاية عقده مجنون للغاية، ولم يكن من المنطقي التوقيع معه".
وتابع: "العلاقة بين مبابي وفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لم تكن سيئة أبدًا. بيريز لم يأخذ قرار اللاعب بالتجديد لباريس بطريقة خاطئة، لقد تفهم الأمر، كان هناك شعور بخيبة أمل من المشجعين، لكن لطالما ترك ريال مدريد الأبواب مفتوحة".
وتابع: "زين الدين زيدان انضم لريال مدريد وهو في عمر 29 عامًا، وسوف يأتي مبابي بعمر 25 عامًا".
وأكمل: "نأمل أن يفكر مبابي بنفس طريقة جود بيلينجهام، وأثق في أنه سينضم لنا".
وأكد: "مبابي سيحقق المجد عندما ينتقل إلى ريال مدريد، الآن يبدو أن باريس سان جيرمان أصبح أقل قوة من ذي قبل لأنه لم يعد لديه مثل هؤلاء اللاعبين الجيدين".
وواصل: "اللعب في ريال مدريد يضمن لك الجدية التي تعطي النتائج، أنا على ثقة من أنه سيقول نعم عندما يصبح لاعبا حرا. مبابي ولد ليلعب في ريال مدريد بالطبع".
وأضاف: "نأمل أن يأتي مبابي في عام 2024، وينضم لنا بطريقة قانونية، دون أن يتمكن أي شخص من اتهامنا بإبرام اتفاق مع اللاعب من خلف ناديه، خاصة بعد أن قال ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، إن اللاعب أتم اتفاقه معنا، وهذا ليس صحيحا".
وعن تجديد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، قال: "كان اللاعب طفلا صغيرا، وأغرقوه بالمال واتخذ القرار، لو سألناه اليوم وكان صادقا وتحدث، سيقول إنه نادم على هذا القرار". (كووورة)
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