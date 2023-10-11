Advertisement

رياضة

بسبب أحداث فلسطين.. الأهلي المصري يؤجل افتتاح مشروعاته

Lebanon 24
11-10-2023 | 03:29
A-
A+
Doc-P-1116304-638326171212561521.jpg
Doc-P-1116304-638326171212561521.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بيانا رسميا أعلن من خلاله قرارا جديدا بشأن مقر القلعة الحمراء بالشيخ زايد.

وأعلن الأهلي تأجيل افتتاح بعض المشروعات ‏الإنشائية والخدمية بفرع الأهلي بالشيخ زايد، والذي كان مقررا له اليوم الأربعاء.
Advertisement

وأوضح الأهلي في بيانه أن قرار التأجيل جاء نظرا للأحداث التي تعيشها فلسطين.
 
وفي ذات الوقت يبدأ الأعضاء اعتبارا من يوم الأربعاء في استخدام تلك ‏المشروعات المشار إليها والاستفادة منها.‏

وأطلقت حماس السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة. (روسيا اليوم)  
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:52 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:41 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:14 | 2023-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:57 | 2023-10-10
23:00 | 2023-10-10
16:00 | 2023-10-10
14:00 | 2023-10-10
09:39 | 2023-10-10
09:15 | 2023-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24