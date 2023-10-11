26
o
بيروت
29
o
طرابلس
30
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
29
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بسبب أحداث فلسطين.. الأهلي المصري يؤجل افتتاح مشروعاته
Lebanon 24
11-10-2023
|
03:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بيانا رسميا أعلن من خلاله قرارا جديدا بشأن مقر القلعة الحمراء بالشيخ زايد.
وأعلن الأهلي تأجيل افتتاح بعض المشروعات الإنشائية والخدمية بفرع الأهلي بالشيخ زايد، والذي كان مقررا له اليوم الأربعاء.
Advertisement
وأوضح الأهلي في بيانه أن قرار التأجيل جاء نظرا للأحداث التي تعيشها فلسطين.
وفي ذات الوقت يبدأ الأعضاء اعتبارا من يوم الأربعاء في استخدام تلك المشروعات المشار إليها والاستفادة منها.
وأطلقت حماس السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
تسعيرة مرتفعة للدولار عصرا
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة للدولار عصرا
09:40 | 2023-10-10
10/10/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إنفصاله عن زوجته... فنان يُفاجىء الجميع بزواجه مساء اليوم من إعلاميّة معروفة (فيديو)
Lebanon 24
بعد إنفصاله عن زوجته... فنان يُفاجىء الجميع بزواجه مساء اليوم من إعلاميّة معروفة (فيديو)
14:52 | 2023-10-10
10/10/2023 02:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامية في قناة "الجديد" تتعرض لحادث سير مروع اثناء توجهها لتغطية الاحداث جنوبا (صور)
Lebanon 24
اعلامية في قناة "الجديد" تتعرض لحادث سير مروع اثناء توجهها لتغطية الاحداث جنوبا (صور)
05:45 | 2023-10-10
10/10/2023 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباكات جنوبي لبنان... قصف مدفعي وإطلاق صواريخ (فيديو)
Lebanon 24
إشتباكات جنوبي لبنان... قصف مدفعي وإطلاق صواريخ (فيديو)
10:41 | 2023-10-10
10/10/2023 10:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو جرحى في تبادل إطلاق نار قرب فندق في إسرائيل... ومفاجأة كبيرة عما تبيّن لاحقاً
Lebanon 24
بالفيديو جرحى في تبادل إطلاق نار قرب فندق في إسرائيل... ومفاجأة كبيرة عما تبيّن لاحقاً
15:14 | 2023-10-10
10/10/2023 03:14:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
23:57 | 2023-10-10
ريال مدريد: لم نغلق أبوابنا أمام مبابي
23:00 | 2023-10-10
رسميا.. إيدين هازارد يعتزل كرة القدم
16:00 | 2023-10-10
موسيماني ينتقد الأهلي المصري
14:00 | 2023-10-10
بسبب الألفاظ النابية.. لاعب من نادي النصر يتعرض لعقوبة قاسية
09:39 | 2023-10-10
بالفيديو: جماهير نادي الأهلي المصري تهتف لفلسطين
09:15 | 2023-10-10
الجزائري رياض محرز يتضامن مع فلسطين
فيديو
خطبها مباشرة على الهواء.. ممثلة عربية شابة تنفصل عن حبيبها بعد 10 أشهر فقط (فيديو)
Lebanon 24
خطبها مباشرة على الهواء.. ممثلة عربية شابة تنفصل عن حبيبها بعد 10 أشهر فقط (فيديو)
02:35 | 2023-10-11
11/10/2023 12:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"طوفان الأقصى".. صور فضائية تظهر حجم الحرائق في غزة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)
Lebanon 24
"طوفان الأقصى".. صور فضائية تظهر حجم الحرائق في غزة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)
01:46 | 2023-10-10
11/10/2023 12:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
Lebanon 24
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
10:33 | 2023-10-05
11/10/2023 12:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24