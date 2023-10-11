هل سيكون مدرباً ليوفنتوس في المستقبل؟ زين الدين زيدان يجيب

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شارك الفرنسي زين الدين زيدان مع مجموعة من أساطير يوفنتوس في احتفالية الذكرى المئوية لعائلة أنييلي، المالك التاريخي للنادي، وتحدث المدرب الفرنسي لفترة وجيزة عن مستقبله، وعن إمكانية الجلوس يوماً ما على مقاعد بدلاء يوفنتوس.زين الدين زيدان، نجم الفريق السابق، والبالغ من العمر 51 عاماً، ارتدى قميص يوفنتوس مجدداً، بعد 22 عاماً، والتقى مع العديد من أساطير النادي مثل ميشيل بلاتيني، وأليساندرو ديل بييرو، وأنطونيو كونتي وإدغار ديفيدز وغيرهم.وقال زيدان لشبكة سكاي سبورت: "من الجميل جداً أن أكون هنا مع كل هؤلاء الأشخاص وعائلة يوفنتوس، إنه أجمل شيء لأن هذه الأحداث ضرورية من وقت لآخر. أنا سعيد بوجودي هنا مع جميع مشجعي يوفنتوس. نود أن نلعب المزيد من الأوقات ونرى المشجعين".ولم يفلت زيدان من السؤال عن مستقبله، حيث لم يدرب أي ناد منذ رحيله عن ريال مدريد في 2021، وقال المدرب الفرنسي: "أنا أستمتع بالعائلة وسنرى لاحقاً".ولدى سؤاله عن إمكانية تدريب يوفنتوس يوماً ما قال: "طالما أنني مدرب، ستكون هناك شائعات دائماً".ومنذ رحيله عن الريال في 2021، أخذ زيدان الوقت الكافي للعثور على المشروع الذي يناسبه، وكان بطل العالم 1998 يتطلع إلى منصب مدرب منتخب فرنسا، لكن التمديد لديدييه ديشان حتى 2026 أغلق هذا الباب أمامه على المدى القصير.