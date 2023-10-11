ماغواير يتخطى الانتقادات.. مكالمة من بيكهام ساعدته

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تحدث قلب دفاع مانشستر يونايتد ومنتخب إنكلترا، هاري ماغواير، بشكل مؤثر عن المكالمة الهاتفية من بطل الطفولة ديفيد بيكهام، والتي ساعدته على التغلب على الإساءات التي تلقاها أثناء لعبه مع يونايتد وإنكلترا.وتواصل بيكهام، الذي تعرض لانتقادات واسعة عندما طرد في كأس العالم 1998 في بداية مسيرته، مع ماغواير بعد أن بلغت الانتقادات التي انهالت على المدافع ذروتها، بعد أن سجل هدفاً في مرماه أمام اسكتلندا الشهر الماضي.وكشف ماغواير، الذي صنع هدف الفوز ليونايتد في الدقيقة 97 ضد برينتفورد يوم السبت الماضي، عن تفاصيل محادثته مع بيكهام.وقال ماغوير، الذي قد يشارك في مباراته الدولية الـ60 أمام أستراليا يوم الجمعة: "لقد كان قدوة كبيرة بالنسبة لي عندما نشأت في الملعب. كلما سددت الكرة، كنت دائماً ديفيد بيكهام".وتابع المدافع الإنجليزي في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "لقد شاهدت الفيلم الوثائقي (عن بيكهام). من الواضح أن الكثير من الناس يتحدثون عني في الوقت الحالي، ولكن رؤية ما مر به والمرونة التي أظهرها، لقد ألهمني حقاً.. لقد تحدثت مع ديفيد منذ حوالي 3 أسابيع بعد مباراة اسكتلندا. لقد تواصل معي وكان ذلك لطيفاً حقاً وأنا أقدر ذلك".وأضاف ماغواير: "لا أريد أن أخوض كثيراً في المحادثة، لكن الشيء الرئيسي الذي فعله هو تذكيري بالمسيرة التي عشتها حتى الآن، واللحظات الكبرى التي عشتها في مسيرتي".وتابع: "أعتقد أنه عندما تمر بلحظات صعبة، يتعين عليك أن تتذكر تجارب وذكريات سابقة وأين وصلت في حياتك المهنية وما مررت به"."كل مسيرة تشهد صعوداً وهبوطاً، خصوصاً عندما تصل إلى ما وصلت إليه، من حيث كوني قائداً لأكبر نادٍ في العالم لمدة 3 سنوات ونصف السنة، لقد وُجد (بيكهام) في هذا الوضع ويعرف كيف يكون الأمر".وكان ماغواير بطلاً مرة أخرى يوم السبت بعد أن قدم تمريرة حاسمة لسكوت مكتوميناي الذي سجل هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع ضد برينتفورد.وأضاف اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً: "لقد حصلت على كل الاستحسان مرة أخرى، لكن ستكون هناك أوقات سأتلقى فيها انتقادات من الآن وحتى نهاية مسيرتي. هذه هي كرة القدم".وأضاف: "لقد حظيت بإشادة كبيرة على مدار السنوات التي قضيتها مع منتخب بلدي. نعم، ربما لم يحصل ذلك العام الماضي، لكن في السنوات الخمس السابقة كنت أحصل على الكثير والكثير من الإشادات... حتى ميسي ورونالدو، الأفضل في العالم، ما زالوا يتعرضون للانتقادات".