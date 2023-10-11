مانشستر سيتي يبدد مخاوفه من إغراءات ريال مدريد ويتحرك لتحصين هالاند

بدأت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، التحرك لتأمين استمرار المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، في ملعب "الاتحاد"، خوفا من إغراءات ريال مدريد وبرشلونة.

وانضم إيرلينغ هالاند (23 عاما) إلى صفوف مانشستر سيتي خلال صيف 2022، بعدما دفع النادي الإنجليزي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع بروسيا دورتموند الألماني، والتي بلغت 65 مليون يورو.

ونجح المهاجم النرويجي في الفوز بالحذاء الذهبي في موسمه الأول بقميص السيتي بتسجيل 36 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأصبح أكثر لاعب يسجل أهدافا في موسم واحد من عمر الدوري، كما أنه توج هدافا للنسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا برصيد 12 هدفا.

كما حصد هالاند جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وأوروبا بشكل عام.

كل هذا التألق، دفع الثنائي برشلونة وريال مدريد للتفكير في ضمه مستقبلا، خاصة "المرينغي" الذي يتطلع للتعاقد مع مهاجم من الطراز الأول بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيما.

وفقا لما ذكرته صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن مانشستر سيتي يرغب في توقيع عقد جديد مع هالاند، خوفا من رحيله عبر دفع الشرط الجزائي في عقده الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن هالاند يمتلك شرطا جزائيا يصل إلى 200 مليون يورو، يحتوي على بند يجعل قيمته تنخفض سنويا على مدار مدة العقد.

يذكر أن وكيلة أعمال هالاند أشارت في وقت سابق إلى احتمالية انتقال الهداف النرويجي إلى صفوف ريال مدريد في المستقبل.