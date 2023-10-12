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رياضة

بعد أزمة بوغبا.. كارثة جديدة في "يوفنتوس"!

Lebanon 24
12-10-2023 | 01:00
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بعد المشكلة التي ضربت "يوفنتوس" في لاعب خط وسطه بول بوغبا الذي ثبت تعاطيه لمنشطات محظورة، استيقظت "السيدة العجوز" على مشكلة جديدة تخص لاعبًا جديدًا في خط الوسط لديه وهو نيكولو فاغيولي، اذ ذكرت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية أن فاغيولي متهم بالدخول في عمليات مراهنة محظورة دون تصريح.
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وأكدت الصحيفة مثول اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا أمام سلطات التحقيق في تورينو لفحص هذه الاتهامات.

ويوجد فاغيولي في دائرة الاتهامات رفقة مراهنين آخرين، وعلى ألعاب مختلفة وليست فقط كرة القدم.

وينص القانون الرياضي الدولي على حظر قيام أي رياضي بأي عمليات مراهنة على الإطلاق، نظرًا لأن ذلك يخل بمبدأ الشفافية ويفتح الباب لتضارب المصالح. (جول)
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