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رياضة

بالصورة: جورجينا رودريغيز حبيبة رونالدو تتضامن مع فلسطين.. والجمهور: "أشرف من كتير عرب"

Lebanon 24
12-10-2023 | 04:52
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تضامنت عارضة الأزياء الشهيرة جورجينا رودريغيز، حبيبة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فلسطين وغزة، اذ نشرت عبر حسابها على انستغرام عبر خاصية "الستوري"، صورة لطفلة فلسطينية صغيرة تجلس على ركام منزلها بعدما تم تدميره بالكامل جراء القصف الإسرائيلي.
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وتفاعل الجمهور مع خطوة جورجينا تلك، اذا قال أحدهم: "أشرف من كتير عرب".
 
 

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