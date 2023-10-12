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رياضة

صفقة تاريخية.. باريس يدرس التعاقد مع نورمحمدوف

Lebanon 24
12-10-2023 | 08:00
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يخطط نادي باريس سان جيرمان لإبرام صفقة تاريخية جديدة بالتعاقد مع حبيب نور محمدوف، البطل الروسي السابق لاتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة.

 وكشفت صحيفة "لو باريزيان"، أن إدارة النادي الفرنسي، تدرس مشروعا جديدا، بتأسيس قطاع للفنون القتالية المتنوعة في النادي.

 وأضافت أن الإدارة الباريسية بصدد التعاقد مع عدد من نجوم الفنون القتالية، ومنهم حبيب نورمحمدوف، ليكون مدربا لهم.

 وذكرت أيضا أن النادي الباريسي لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن المشروع الجديد.


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وسبق أن كرم ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، الأسطورة نورمحمدوف قبل عدة سنوات، ومنحه القميص رقم 10 قبل إحدى مباريات الفريق في دوري أبطال أوروبا

 

وحقق نور محمدوف 29 انتصارا في 29 نزال احترافي وفقا لقواعد MMA، لم يتعرض خلالها للهزيمة، وخاض الروسي معركته الأخيرة في أكتوبر 2020، أمام الأمريكي جاستن جايتجي. (روسيا اليوم)

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