هل ينتقل ميسي إلى دوري روشن السعودي في "الميركاتو" الشتوي المقبل؟!

تحاول المملكة العربية السعودية من جديد، التعاقد مع لاعب "إنتر ميامي" الأميركي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، في "الميركاتو" الشتوي المقبل.

Advertisement

واستعادت السعودية نشاطها في هذه القضية، بعدما فقد "إنتر ميامي" فرصة التأهل إلى تصفيات المنافسة على لقب الدوري الأميركي وعدم خوض الفريق الأول أي مباراة رسمية لمدة 4 أشهر تقريباً. وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن صندوق الاستثمارات العامة، الذي يستحوذ على نسبة 75% من ملكية الرباعي الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي، يفكّر في التفاوض مع "إنتر ميامي" لاستعارة الأسطورة الأرجنتينية لمدة ستة أشهر خلال "الميركاتو" الشتوي المقبل، في ظل وداعه للمنافسة على لقب الدوري الأميركي الموسم الجاري.لكن الصحيفة لم تكشف عن النادي المستهدف تحديداً من بين الرباعي بهذه المفاوضات، الا أن بعض الأخبار زعمت أن النصر يرغب في الجمع بينه وبين البرتغالي كريستيانو رونالدو. وحول هذا، نفى الصحفي المهتم بالشأن النصراوي علي الحربي رغبة "العالمي" في ضم ليونيل، مؤكداً أن النصر لم يدخل في أي مفاوضات معه، إذ يرى المسؤولون أن رونالدو يكفيهم.ومن ناحيته، كشف الإعلامي الرياضي جويليم بالاج، حقيقة انتقال الأرجنتيني إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، على سبيل الإعارة في "الميركاتو" الشتوي المقبل، فكتب بالاج عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أمس الأربعاء: "انسوا انتقال ميسي إلى المملكة العربية السعودية أو أي مكانٍ آخر.. اللاعب مستمر مع إنتر ميامي"، معلناً خوض الأسطورة الأرجنتينية، آخر مبارياته مع الفريق الأميركي في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، يوم الأحد المقبل.كما أوضح أن "ليو" سيتفرّغ لخوض المباريات الرسمية مع منتخب بلاده الأرجنتين في الشهر المقبل، حيث سيواجه الأوروغواي والبرازيل على التوالي، في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.وسيبدأ ميسي إجازته بعد انتهاء مباراة البرازيل مباشرة والتي تستغرق شهراً كاملاً، قبل العودة للاستعداد مع "إنتر ميامي" للموسم الرياضي الجديد؛ من خلال خوض مجموعة من المباريات الودية.