الاتحاد المغربي يرد على شائعات إغراء يامال لتمثيل منتخب "أسود الأطلس"

نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم، الثلاثاء، قيامه بممارسة أي ضغوط على اللاعب الاسباني ذو الاصول المغربية لامين يامال لمحاولة إغرائه ماليا للانضمام الى المنتخب المغربي.

وقال الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيان رسمي على موقعه بالإنترنت: "يفند الاتحاد المغربي لكرة القدم جملة وتفصيلاً ما أوردته صحيفة "آس" الإسبانية في مقالها الذي نشرته اليوم لكاتبها جواكين ما روتو، الذي تطرق فيه إلى الضغوط التي يتعرض لها اللاعب الإسباني ذو الأصول المغربية لامين يامال، بمحاولة إغرائه مالياً للانضمام الى المنتخب".

وتابع: "يؤكد الاتحاد المغربي أن ما ورد في هذا المقال عار من الصحة، ولا يستند إلى أي دليل، خصوصاً أننا احترمنا اختيارات اللاعب لامين يامال كباقي اللاعبين ذوي الأصول المغربية الذين اختاروا منتخبات أخرى".

واختار يامال تمثيل منتخب إسبانيا وخاض أولى مبارياته الدولية أمام جورجيا في سبتمبر/أيلول الماضي ليصبح أصغر لاعب يرتدي قميص "لاروخا" ويسجل أهدافا في تاريخ الفريق.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، الثلاثاء، أن المغرب لا يزال يحاول إقناع يامال باللعب له على الرغم من تمثيل إسبانيا، مشيرا إلى أنه رفض عرضا ماليا من قبل للعب للمغرب.

يذكر أن لامين يامال غادر قائمة إسبانيا التي تستعد لمواجهة منتخب إسكتلندا، الخميس، في تصفيات "يورو 2024"، بسبب الإصابة، ما فتح الباب مجدداً أمام التأويلات، على اعتبار أنه قانونياً لا يزال يمكنه اللعب مع "أسود الأطلس"، رغم أنه لعب مباراتين مع المنتخب الإسباني.

وتغيرت قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عام 2020 وأصبح باستطاعة اللاعب تغيير جنسيته الرياضية طالما لم يشارك مع المنتخب الذي لا يود الاستمرار معه لأكثر من ثلاث مباريات أو لم يشارك معه في بطولة رسمية مثل كأس العالم أو البطولات القارية. (الأناضول)