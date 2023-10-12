ملاكم يسعى لتوجيه صفعة لكريستيانو رونالدو.. ويكشف السبب!

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أعرب الملاكم البريطاني، ريكي هاتون، بطل العالم السابق، عن رغبته في صفع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم.ويعتبر ريكي هاتون من أكبر مشجعي مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم، الغريم الأزلي لجاره مانشستر يونايتد في المدينة الإنكليزية.بينما دافع كريستيانو رونالدو عن ألوان نادي مانشستر يونايتد خلال فترته الأولى، من 2003 إلى 2009، وساهم في تتويج فريق "الشياطين الحمر" 3 مرات بالدوري الإنكليزي الممتاز، وإحراز لقب دوري أبطال أوروبا في 2008، وحصل "صاروخ ماديرا" على الكرة الذهبية لأول مرة في نفس السنة، والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة.وقال هاتون في تصريحات نقلها موقع "غول" العالمي: "كريستيانو رونالدو اعتاد على اللعب لمانشستر يونايتد، مشجعو النادي يحبونه، فهو وسيم، فلماذا لا تريد أن أصفعه؟، سأمسك به أولا".ولم تكن هذه أول مرة يداعب فيها الملاكم البريطاني رونالدو حيث صرح في عام 2018 بأن: "الشخص الوحيد الذي أريد العودة لقتاله هو كريستيانو رونالدو".