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رياضة

تأجيل مباراة إسرائيل وسويسرا ضمن تصفيات "يورو 2024"

Lebanon 24
12-10-2023 | 16:00
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، تأجيل مباراة إسرائيل وسويسرا، التى كانت مقررة بينهما لليوم الخميس، ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024، جراء الأحداث في المنطقة حاليا.

وقرر الـ"يويفا" تأجيل جميع مباريات كرة القدم المقررة في إسرائيل خلال الأسبوعين المقبلين، بسبب الصراع في المنطقة.
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وكان من المقرر أن يستضيف منتخب إسرائيل نظيره السويسري، اليوم الخميس، في تل أبيب، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024، في ألمانيا.

وقال الاتحاد الأوروبي، إنه سيؤكد مكان المباراة المقررة في تشرين الثاني في الوقت المناسب.

وأضاف الـ"يويفا" في بيان: "سيواصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مراقبة الوضع عن كثب، وسيظل على اتصال بجميع الفرق المشاركة قبل اتخاذ قرارات بشأن التغييرات المحتملة في المباريات المقبلة الأخرى التي تشمل إسرائيل". (روسيا اليوم) 
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