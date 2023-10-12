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رياضة

أمام غضب الإعلام.. ديشامب يكشف سر اختفاء مبابي

Lebanon 24
12-10-2023 | 23:00
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برر ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، اختفاء كيليان مبابي قائد الديوك عن أعين وسائل الإعلام.
 
وسُئل ديشامب عن سبب عدم حضور مبابي للمؤتمر الصحفي قبل مواجهة هولندا، غدا الجمعة، في التصفيات المؤهلة ليورو 2024.
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وأجاب مدرب الديوك "أتحدث مع مبابي بشكل منتظم، فهو يحتاج إلى راحة البال، وسيشارك في مباراة الغد لتحقيق أهدافنا".
 
وتابع "وسائل الإعلام تتحدث عن مبابي كثيرا، لكنه نجم كبير وقادر على حماية نفسه، فهو جزء من الفريق، ولا يريد أن يأخذ كل شيء لصالحه".

ونوه "أتمنى أن يقدر الصحفيون تواجد تشواميني في المؤتمر، حتى إذا كان البعض غاضبا، بداعي أن القائد فقط هو من كان يحضر في السنوات السابقة".

وشدد المدير الفني لأبطال العالم في مونديال 2018 "مصلحة منتخب فرنسا فوق كل شيء".

وتحدث ديشامب في سياق متصل، مشيرًا إلى أن مبابي لم يكن جاهزا بنسبة 100%، لأنه لم يشارك في فترة الإعداد الصيفية مثل بقية اللاعبين.

وختم تصريحاته بأن كيليان يحاول بذل أقصى ما في وسعه، مع فريقه باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا. (كووورة) 
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