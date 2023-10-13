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رياضة

بسبب المنشطات.. إيقاف عدّاء نيجيري 6 سنوات

Lebanon 24
13-10-2023 | 08:00
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أعلنت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى، الجمعة، إيقاف العداء النيجيري، ديفاين أودودورو، 6 سنوات بسبب ارتكابه مخالفتين لقواعد مكافحة المنشطات، قائلة إنها تملك "أدلة دامغة" ضده.

والمخالفتان عبارة عن حيازة مواد محظورة رياضيا، ومحاولة استخدام مادة أو أسلوب محظور.
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كما أمرت وحدة النزاهة العدّاء بدفع 3 آلاف دولار لاتحاد ألعاب القوى، على سبيل تغطية الأتعاب ونفقات القضية.

وقال رئيس وحدة النزاهة، بريت كلوثير، في بيان: "نحن سعداء كثيرا بنتيجة هذه القضية بسبب طبيعتها المروعة على وجه الخصوص، إذ أنها تكشف التواطؤ الخبيث بين الرياضيين وغيرهم من الأشخاص في تنفيذ خطط متعمدة لإفساد ألعاب القوى على أعلى المستويات".
 
وكانت وحدة النزاهة تسعى لإيقاف أودودورو لمدة 6 سنوات، بعد إيقافه مؤقتا في التاسع من شباط من عام 2023.

وبدأت القضية عندما اتهم مدعون أميركيون أخصائي العلاج الطبيعي، إريك ليرا، بتزويد رياضيين بعقاقير تحسين الأداء خلال أولمبياد طوكيو الصيفي الأخير.
 
وأصر أودودورو ( 27 عاما) على براءته طيلة الوقت، على الرغم مما وصفته وحدة النزاهة بأنها "أدلة مهمة، من بينها رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين أوكاجباري وليرا، كشفت عن قيام العداءة النيجيرية بطلب مواد محظورة نيابة عن أودودورو". (العربية)
 
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