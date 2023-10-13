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رياضة
النصر السعودي يغري ألكانتارا لمزاملة رونالدو
Lebanon 24
13-10-2023
|
11:00
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أفادت تقارير صحفية بأن نادي النصر السعودي لكرة القدم يسعى للتعاقد مع الإسباني تياغو ألكانتارا لاعب نادي ليفربول الإنكليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وينتهي عقد تياغو ألكانترا، البالغ من العمر 32 عاما، مع ليفربول في حزيران 2024، وبعد ذلك سيكون بإمكانه مغادر أسوار "أنفيلد" بشكل مجان، في الصيف المقبل.
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وأفاد موقع "دون بالون" الإسباني، بأن تياغو ألكانتارا دخل ضمن دائرة اهتمامات إدارة نادي النصر، من أجل دعم كتيبة الفريق "العالمي" بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وأشار "دون بالون" إلى قرب رحيل اللاعب الإسباني عن صفوف ليفربول خلال فترة انتقالات الشتوية في يناير المقبل، وذلك بعد خروجه من خطط الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي "الريدز".
وأضاف المصدر أن نادي ليفربول يريد أن يستفيد ماديا من رحيل لاعبه في الميركاتو الشتوي المقبل. (روسيا اليوم)
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