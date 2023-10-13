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رياضة

"الغاضب جدا".. نيمار يعلق على واقعة استهدافه بعلبة فشار

Lebanon 24
13-10-2023 | 16:00
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تعرض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لموقف محرج عقب انتهاء مباراة منتخب بلاده أمام ضيفه الفنزويلي (1-1) صباح اليوم الجمعة، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وتعالت صيحات وصافرات الاستهجان من المدرجات بسبب سقوط البرازيل منتخب البرازيل في فخ التعادل في عقر داره أمام نظيره الفنزويلي.

وقام أحد المشجعين برمي علبة فشار أصابت رأس نيمار لدى توجهه إلى الممر المؤدي إلى غرفة تبديل الملابس، بعد المباراة.

وانتابت نيمار نوبة من الغضب، وأبدى انزعاجا شديدا مما حدث، قائلا: "مَن يفعل ذلك ليس شخصا متعلما، ولن يتمكن من تربية ابنه بأفضل طريقة ممكنة".

وأضاف مهاجم نادي الهلال السعودي: "إنه أمر محزن جدا، أنا لا آتي إلى هنا في إجازة، أو لنزهة. جئت لأفعل أكثر شيء أحبه، وهو لعب كرة القدم والدفاع عن (قميص) بلدي".

واختتم نيمار حديثه عن المشجع، قائلا: "إذا كان مستاء إلى هذه الدرجة، فليتدرب بشكل أفضل، ويدخل أرضية الملعب بدلا مني".

وتعادل منتخب البرازيل لأول مرة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، بعد انتصارين متتاليين، وتراجع إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، متأخرا بفارق نقطتين عن المتصدر غريمه التقليدي الأرجنتيني. (وكالات)

 

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