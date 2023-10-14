27
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
29
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
النصر السعودي يغري نجم ليفربول لمزاملة رونالدو
Lebanon 24
14-10-2023
|
02:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت تقارير صحفية بأن نادي النصر السعودي لكرة القدم يسعى للتعاقد مع الإسباني تياغو ألكانتارا لاعب نادي ليفربول الإنكليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وينتهي عقد تياغو ألكانترا، البالغ من العمر 32 عاما، مع ليفربول في حزيران 2024، وبعد ذلك سيكون بإمكانه مغادر أسوار "أنفيلد" بشكل مجان، في الصيف المقبل.
Advertisement
وأفاد موقع "دون بالون" الإسباني، بأن تياغو ألكانتارا دخل ضمن دائرة اهتمامات إدارة نادي النصر، من أجل دعم كتيبة الفريق "العالمي" بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وأشار "دون بالون" إلى قرب رحيل اللاعب الإسباني عن صفوف ليفربول خلال فترة انتقالات الشتوية في يناير المقبل، وذلك بعد خروجه من خطط الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي "الريدز".
وأضاف المصدر أن نادي ليفربول يريد أن يستفيد ماديا من رحيل لاعبه في الميركاتو الشتوي المقبل.
وانضم تياغو ألكانتارا، إلى صفوف ليفربول الإنجليزي في صيف عام 2020 قادما من بايرن ميونخ الألماني، وشارك في 97 مباراة بقميص "الريدز" بكافة المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف فقط، إضافة إلى 6 تمريرات حاسمة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عصام عبدالله.. شهيد سيكتب التاريخ اسمك بأحرف من دمّ
Lebanon 24
عصام عبدالله.. شهيد سيكتب التاريخ اسمك بأحرف من دمّ
12:09 | 2023-10-13
13/10/2023 12:09:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اصابتها جراء الاستهداف الاسرائيلي.. هذا وضع الصحافية كارمن جوخدار الصحي
Lebanon 24
بعد اصابتها جراء الاستهداف الاسرائيلي.. هذا وضع الصحافية كارمن جوخدار الصحي
13:54 | 2023-10-13
13/10/2023 01:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تحكم على رونالدو بـ"99 جلدة".. ما السبب؟
Lebanon 24
إيران تحكم على رونالدو بـ"99 جلدة".. ما السبب؟
08:29 | 2023-10-13
13/10/2023 08:29:11
Lebanon 24
Lebanon 24
اسرائيل تستهدف المناطق الجنوبية والجيش يوضح ما حصل.. وعصام عبدالله شهيدا
Lebanon 24
اسرائيل تستهدف المناطق الجنوبية والجيش يوضح ما حصل.. وعصام عبدالله شهيدا
12:36 | 2023-10-13
13/10/2023 12:36:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تخوف من هجوم برّي على غزة.. وهذا ما تبلغه حزب الله من المصريين والقطريين
Lebanon 24
تخوف من هجوم برّي على غزة.. وهذا ما تبلغه حزب الله من المصريين والقطريين
01:00 | 2023-10-14
14/10/2023 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
06:59 | 2023-10-14
إبنة أبرز مدرّب كرّة قدم في العالم تُدافع عن فلسطين... إليكم ما قالته (صورة)
04:30 | 2023-10-14
"99 جلدة بسبب عناق".. ما حقيقة الحكم الإيراني على كرستيانو رونالدو؟
03:21 | 2023-10-14
"الغاضب والحزين جدا".. نيمار يعلق على واقعة استهدافه بعلبة فشار (فيديو)
23:00 | 2023-10-13
قطر تهزم العراق وتبلغ نهائي البطولة الرباعية
16:00 | 2023-10-13
"الغاضب جدا".. نيمار يعلق على واقعة استهدافه بعلبة فشار
14:00 | 2023-10-13
تونس تتعرض لهزيمة ساحقة أمام كوريا الجنوبية
فيديو
بعد مرور 20 عاماً على وفاتها.. فيديو عائلي نادر للسندريلا
Lebanon 24
بعد مرور 20 عاماً على وفاتها.. فيديو عائلي نادر للسندريلا
04:20 | 2023-10-14
14/10/2023 14:41:19
Lebanon 24
Lebanon 24
خطبها مباشرة على الهواء.. ممثلة عربية شابة تنفصل عن حبيبها بعد 10 أشهر فقط (فيديو)
Lebanon 24
خطبها مباشرة على الهواء.. ممثلة عربية شابة تنفصل عن حبيبها بعد 10 أشهر فقط (فيديو)
02:35 | 2023-10-11
14/10/2023 14:41:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"طوفان الأقصى".. صور فضائية تظهر حجم الحرائق في غزة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)
Lebanon 24
"طوفان الأقصى".. صور فضائية تظهر حجم الحرائق في غزة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)
01:46 | 2023-10-10
14/10/2023 14:41:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24