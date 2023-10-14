فينيسيوس: حماقتي تفجر غضب أنشيلوتي

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وأضاف "بفضل أنشيلوتي، تعاملت بشكل أفضل مع الأوقات التي لم أكن مستعدًا لها. إنه دائما يضغط عليّ ويريد مني الحفاظ على هدوئي". وقال فينيسيوس، في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس": "علاقتي بأنشيلوتي مثل الأب والابن، فهو يتحدث معنا في كل شيء".وأضاف "بفضل أنشيلوتي، تعاملت بشكل أفضل مع الأوقات التي لم أكن مستعدًا لها. إنه دائما يضغط عليّ ويريد مني الحفاظ على هدوئي".

وتابع "أنشيلوتي يختار الوقت المناسب لانتقادي. إنه يفعل ذلك بسبب الحماقات التي أقوم بها في الملعب مثل المراوغة في ملعبنا أو حركة فردية لا مكان لها".



ونوه "أنشيلوتي يريد رؤية أفضل ما يمكنني تقديمه، المدرب هكذا مع الجميع، ولكن معنا نحن الشباب فإنه يريد أن يعلمنا ويساعدنا، ويسأل عن كيفية سير الأمور في المنزل والعائلة".



ولفت فينيسيوس "المدرب الإيطالي يعلم أننا نقضي فترات طويلة خارج المنزل ويشعر بالقلق علينا، وبالتالي كل هذا يجعله شخصا جميلا حقا".



وشدد "بنزيما علمني الكثير داخل وخارج الملعب، وكان دائمًا يقول لي الحقيقة، لقد دفعني ذلك للتركيز أكثر على الهدف وهز الشباك".



وأتم "بنزيما كان يتألم عند صيامه عن التهديف، فهو أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، وقال لي (إذا كان بإمكانك تسجيل 30 هدفًا، عليك أن تحرز 30 هدفًا.. لا تكتفي بـ 29).. وقد تعلمت هذا الأمر". (كووورة)

تحدث فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، عن علاقته مع مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وزميله السابق كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة.