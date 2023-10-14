ويمبانياما يقود سان أنطونيو سبيرز للفوز على ميامي هيت

قاد النجم الفرنسي الصاعد فيكتور ويمبانياما فريقه سان أنطونيو سبيرز إلى تحقيق انتصاره الأول في الموسم التحضيري للدوري الأميركي لكرة السلة بالفوز على ميامي هيت بنتيجة 120-104.

Advertisement

وأحرز ويمبانياما 23 نقطة مع 4 متابعات و4 تمريرات حاسمة كما قام بثلاث تصديات دفاعية لصالح سبيرز، وذلك خلال مباراة بقيت متكافئة في أرباعها الثلاثة الأولى إلى أن صعد سان أنطونيو هجومه في الربع الأخير الذي تفوق خلالها بفارق 14 نقطة قادته إلى تحقيق الفوز بعد الخسارة من أوكلاهوما في مباراته التحضيرية الأولى.وتفوق غولدن ستيت ووريورز على لوس أنجليس ليكرز للمرة الثانية خلال الموسم التحضيري بالفوز عليه بنتيجة 129-125. (بي ان سبورت)