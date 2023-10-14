Advertisement

رياضة

ويمبانياما يقود سان أنطونيو سبيرز للفوز على ميامي هيت

Lebanon 24
14-10-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1117868-638328986893061574.png
Doc-P-1117868-638328986893061574.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قاد النجم الفرنسي الصاعد فيكتور ويمبانياما فريقه سان أنطونيو سبيرز إلى تحقيق انتصاره الأول في الموسم التحضيري للدوري الأميركي لكرة السلة بالفوز على ميامي هيت بنتيجة 120-104.
 
وأحرز ويمبانياما 23 نقطة مع 4 متابعات و4 تمريرات حاسمة كما قام بثلاث تصديات دفاعية لصالح سبيرز، وذلك خلال مباراة بقيت متكافئة في أرباعها الثلاثة الأولى إلى أن صعد سان أنطونيو هجومه في الربع الأخير الذي تفوق خلالها بفارق 14 نقطة قادته إلى تحقيق الفوز بعد الخسارة من أوكلاهوما في مباراته التحضيرية الأولى.  
Advertisement

وتفوق غولدن ستيت ووريورز على لوس أنجليس ليكرز للمرة الثانية خلال الموسم التحضيري بالفوز عليه بنتيجة 129-125. (بي ان سبورت) 
 
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2023-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2023-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2023-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2023-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:00 | 2023-10-14
06:59 | 2023-10-14
04:30 | 2023-10-14
03:21 | 2023-10-14
02:19 | 2023-10-14
23:00 | 2023-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24