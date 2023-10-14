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رياضة

الرسامة فاطمة حمامي تخرج عن صمتها بعد المطالبة بـ"جلد" رونالدو!

Lebanon 24
14-10-2023 | 14:21
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خرجت الرسامة الإيرانية فاطمة حمامي عن صمتها لأول مرة، بعد الأخبار التي ترددت بشأن صدور حكم قضائي في طهران، ضد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر بجلده 99 جلدة بعدما قام باحتضانها.

وقالت حمامي عبر حسابها على "إنستغرام: "مع احترامي لجميع الجهات المعنية ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية، لسوء الحظ منذ وقت قريب، قامت البعض باختلاق الكثير من الشائعات دون سبب، بشأن احتضاني لكريستيانو رونالدو".
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وأضافت: "حاول البعض أن يقدم شكوى ضد هذا النجم المشهور عالميًا، ولكنه عانقني بكل لطف وإخلاص، وهذا دليل على حبه وشرفه وإنسانيته، ولكن من هذه الصفحة الرسمية أرفض وأنفي تمامًا كل الأخبار المتعلقة بالشكوى المقدمة ضد رونالدو".

فاطمة واصلت: "أنفي تمامًا كل الأخبار المتعلقة بالشكوى ضد رونالدو، وأنا أحبه من أعماق قلبي وبارك الله فيه، فهو نواياه صافية وأشكر الله على تحقيق أمنيتي بمقابلته".

واختتمت الرسامة الإيرانية ما نشرته قائلة: "لو كنت متعاطفًا معي أين كنت طوال هذه السنوات عندما احتضني بشرف ولطف؟ لو كنت غيورًا، كان يجب أن تسألني عن رأيي وعن عائلتي، وما حدث تسبب في استيائي، لقد أهنتموني وشوهتم سمعة رونالدو". (جول)
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