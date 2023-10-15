لاعب تشيلسي: أشاهد لقطات لصلاح لأتعلم منه

كشف نوني مادويكي لاعب تشيلسي أنه يشاهد لقطات للفرنسي كيليان مبابي والمصري محمد صلاح من أجل تحسين مستواه.



وقال مادويكي في تصريحات نقلتها صحيفة "دايلي ميل" البريطانية: أريد أن أضيف لأسلوب لعبي تسجيل الأهداف السهلة، وتلك التي تأتي من لمسة واحدة.

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وتابع: أنا سريع لكن يتعين عليّ أحيانا أن أكون هادئا حينما تأتي اللحظة الأخيرة، يجب أن ألتقط أنفاسي ثم أسدد الكرة في الشباك.



وأضاف: محلل الأداء الذي يعمل معي يجعلني أشاهد لقطات لصلاح ومبابي كثيرًا حتى أتعلم الطريقة التي يقومان خلالها بالتمرير داخل منطقة الجزاء، دائمًا ما يكونان بالقرب من منطقة الجزاء ما يمنحهما الأفضلية.



وانتقل الإنجليزي مادويكي من أيندهوفن إلى تشيلسي في كانون الثاني 2023، خاض مع البلوز 16 مباراة سجل خلالها هدفين.