ناغلمسان يدشن مسيرته مع الماكينات الألمانية بثلاثية

حقق المنتخب الألماني فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد جوليان ناغلسمان، وذلك على حساب نظيره الأميركي 3/1، السبت، في مباراة دولية ودية استضافها الأخير.



وتولى ناغلسمان قيادة المنتخب الألماني في أول مباراة بعد تعيينه خلفا لهانسي فليك، الذي جرت إقالته في أعقاب خسارة الفريق الثقيلة أمام اليابان 4/1 ودياً الشهر الماضي، وكذلك بعد العروض المخيبة للفريق تحت قيادته ومنها الخروج من دور المجموعات بكأس العالم 2022 في قطر.

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وتقدم المنتخب الأميركي عن طريق كريستيان بولسيتش في الدقيقة 27، قبل أن يدرك إلكاي غوندوغان التعادل للمنتخب الألماني في الدقيقة 39، وفي الدقيقة 58 سجل نيكلاس فولكروغ الهدف الثاني للمنتخب الألماني، فيما اختتم جمال موسيالا الثلاثية في الدقيقة 61.



وسيواجه المنتخب الألماني نظيره المكسيكي الأربعاء المقبل في آخر تجاربه الودية في الشهر الحالي، قبل مواجهة تركيا والنمسا في تشرين الثاني المقبل، في إطار الاستعدادات لخوض منافسات كأس أمم أوروبا التي ستقام في المانيا صيف العام المقبل.