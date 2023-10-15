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رياضة

هل يمثل ياسين عدلي منتخب الجزائر؟

Lebanon 24
15-10-2023 | 09:00
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أكد جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، السبت، عدم وجود مؤشرات على اقتراب ياسين عدلي لاعب وسط ميلان الإيطالي من تمثيل منتخب "محاربي الصحراء"، مؤكدا سعادته بالتشكيلة الحالية لفريقه.

ولعب ياسين عدلي، الفرنسي ذو الأصول الجزائرية البالغ عمره الـ23 عاما، لمنتخبات فرنسا للناشئين، لكن وسائل إعلام ذكرت أنه أبدى رغبة في تمثيل المنتخب الأول للبلد العربي.
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لكنه غاب عن التشكيلة التي أعلنها جمال بلماضي قبل مواجهة الرأس الأخضر ومصر وديا، وقال المدرب حينها، إنه (ياسين) لم يغير جنسيته الرياضية بعد. وفازت الجزائر 5-1 على الرأس الأخضر يوم الخميس الماضي.

وقال جمال -قبل مواجهة مصر وديا بعد غد الاثنين- إنه "بالنسبة لياسين عدلي ليس هناك مؤشرات تدل على قدومه لتمثيل المنتخب. وكانت هناك محادثات في السابق، وإذا كان يريد اللعب لمنتخب الجزائر فعليه أن يبادر هو؛ لأننا تحدثنا سابقا".

وأضاف المدرب الجزائري، "من ناحية أخرى نحن سعداء بوجود لاعبين شبان معنا، والوقت يمر بسرعة. الشهر المقبل تصفيات كأس العالم، ثم أمم أفريقيا وسنركز على المجموعة الحالية من اللاعبين، وننتظر تأقلمهم سريعا". (الجزيرة) 

المصدر: الجزيرة
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