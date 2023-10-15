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رياضة

الهند ستترشح لاستضافة أولمبياد 2036

Lebanon 24
15-10-2023 | 14:00
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أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، السبت، عن رغبة بلاده في استضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 2036.

وقال مودي خلال كلمة ألقاها مع افتتاح اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية بمدينة مومباي الهندية، وأعيد نشرها على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "الهند متحمسة جدا لتنظيم الألعاب الأولمبية ولن تدخر جهدا للقيام بذلك".

وأضاف أن هذا "حلم وطموح 1.4 مليار مواطن أن ينظموا دورة ألعاب أولمبية ناجحة ومذهلة على الأراضي الهندية في 2036".

وتعتبر الهند الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، وهي أكبر دولة لم تستضف الألعاب الأولمبية حتى الآن.

ولم يكشف مودي عن المدينة التي ستتقدم بطلب استضافة الأولمبياد، لكن وسائل الإعلام المحلية أشارت إلى أنها ستقام في أحمد آباد، بولاية جوجارات (شمال غرب)، مسقط رأس رئيس الوزراء، إذا قررت اللجنة الأولمبية الدولية منح الهند الاستضافة، وبالتالي ستصبح رابع دولة آسيوية تنال هذا الشرف بعد اليابان وكوريا الجنوبية والصين.

ويأتي الإعلان الرسمي عن الترشيح بعد شهرين فقط من إعلان وزير الرياضة أنوراج ثاكور أن الهند أصبحت الآن موطنًا لـ"البنية التحتية العالمية العليا" التي تجعلها جاهزة لاستضافة الألعاب الأولمبية.

ونقلت صحيفة هندو عن ثاكور قوله: "لا ينبغي أن يكون هناك شك في كفاءة الهند"، مضيفا: "هذا الوقت المناسب" للترشح لتنظيم الحدث الرياضي الكبير.

وكان الرئيس البولندي أندريه دودا، قد أعلن في وقت سابق أن بلاده تحضر لتقديم طلب لاستضافة منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2036.

كما أبدت ألمانيا اهتمامها بتنظيم منافسات عام 2036، حيث أعلن الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية، في تموز الماضي، عملية استكشاف لتقديم طلب أولمبي جديد بعد عدة إخفاقات. (الأناضول)

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