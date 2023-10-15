الجزائر ترد على طلب منتخب فلسطين

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الأحد، استضافة كل مباريات المنتخب الفلسطيني في تصفيات بطولتي كأس العالم وآسيا، بتوجيه من السلطات العليا في البلاد.

وجاء في بيان نشره الاتحاد على موقعه الرسمي أنه "تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد وبناء على طلب من رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، تقرر الجزائر استضافة كل مباريات المنتخب الفلسطيني لكرة القدم في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا للأمم 2027، والتكفل بكل التكاليف المتعلقة بهذه الأحداث الرياضية".

وأضاف أن الجزائر "ستستضيف المباراة الرسمية بين فلسطين وأستراليا، المقرر إجراؤها يوم 21 تشرين الثاني 2023، والتي تدخل في إطار تصفيات كأس العالم 2026".

والسبت، أعلن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، تقديم طلب رسمي للجزائر من أجل استضافة مباريات منتخب بلاده في التصفيات بسبب الوضع في الأراضي الفلسطينية. (الأناضول)