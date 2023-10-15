Advertisement

رياضة

بنزيمة يتضامن مع سكان غزة

Lebanon 24
15-10-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1118291-638330014518543638.jpeg
Doc-P-1118291-638330014518543638.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشر النجم الفرنسي كريم بنزيمة، تغريدة حول الحرب في غزة، لاقت أكثر من 8 ملايين مشاهدة في أقل من ساعة.

وأظهر بنزيمة تعاطفا مع سكان غزة، في تغريدة على موقع "إكس"، لاقت تفاعلا هائلا من متابعيه.

وكتب بنزيمة: "كل صلاتنا لسكان غزة، الذين أصبحوا مرة أخرى ضحايا القصف الظالم، الذي لا يترك طفلا أو امرأة".

وتعتبر هذه أول تغريدة من النجم الفرنسي منذ بدأ التصعيد في غزة قبل أسبوع.

وفي أول ساعة من نشرها مساء الأحد، لاقت تغريدة نجم الاتحاد السعودي، 8 ملايين مشاهدة، و200 ألف "إعجاب"، و80 ألف "إعادة نشر" و28 ألف تعليقا. (سكاي نيوز)

 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:30 | 2023-10-15
16:00 | 2023-10-15
14:00 | 2023-10-15
09:00 | 2023-10-15
04:30 | 2023-10-15
02:30 | 2023-10-15
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24