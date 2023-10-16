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رياضة

تأهل تركيا إلى بطولة أوروبا 2024

Lebanon 24
16-10-2023 | 01:00
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تأهل المنتخب التركي لكرة القدم إلى نهائيات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" عقب فوزه الكبير على ضيفه المنتخب اللاتفي بأربعة أهداف دون رد، الأمس، في إطار الجولة الثامنة من مباريات المجموعة الرابعة.

وانتظر المنتخب التركي حتى الدقيقة 21 ليحرز يونس أكغون هدف التقدم إلا أن حكم اللقاء ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب التسلل، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب التركي سيطرته على مجريات اللعب حتى تمكن يونس أكغون مجدداً من هز الشباك لتركيا بعد أن أطلق تصويبة صاروخية بيسراه في الدقيقة 58.

ورفع المنتخب التركي بهذا الفوز رصيده إلى 16 نقطة معززا صدارته لقمة مجموعته الرابعة، بينما تجمد رصيد المنتخب اللاتفي عند ثلاث نقاط في المركز الخامس والأخير.

 

وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها تغلب المنتخب الويلزي على ضيفه منتخب كرواتيا بهدفين مقابل هدف وحيد.

وبهذا الفوز أنعش المنتخب الويلزي حظوظه في التأهل للنهائيات بعد أن رفع رصيده إلى 10 نقاط وارتقى للمركز الثاني بأفضلية المواجهات المباشرة عن كرواتيا التي تراجعت للمركز الثالث. (الأناضول)

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