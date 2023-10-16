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رياضة

محمد صلاح يتبرع لـ فلسطين عبر الهلال الأحمر المصرى

Lebanon 24
16-10-2023 | 02:00
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أكد المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصرية، رامي الناظر، صحة الأنباء التي ترددت عن تبرع النجم المصري محمد صلاح للأهالي في غزة المتضررين من جراء القصف الإسرائيلي.

 وقال رامي الناظر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "بالفعل تبرع محمد صلاح للهلال الأحمر تحت بند دعم أهالينا في غزة المتضررين من القصف الإسرائيلي".

 ورفض الناظر الكشف عن قيمة ما تبرع به محمد صلاح للهلال الأحمر بناءً على رغبة اللاعب موضحاً: "لا يمكن كشف تفاصيل المتبرعين أو تفاصيل ما تم الا أن الأمر مؤكد بأن النجم المصري قام بالفعل بتنفيذ الأمر".

وشدد الناظر في تصريحاته: "محمد صلاح أحد نجومنا المصريين الذي يملكون قاعدة عريضة من الجماهير ويتفاعل مع القضايا العربية بشكل إيجابي".

 وأثنى رامي الناظر على محمد صلاح منوها: "للمرة الأولى التي يتبرع فيها النجم المصري للهلال الأحمر". (روسيا اليوم)

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