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رياضة

سويسرا تنجو من الهزيمة أمام بيلاروس في مباراة مجنونة

Lebanon 24
16-10-2023 | 04:00
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نجا منتخب سويسرا من الهزيمة في عقر داره أمام نظيره البيلاروسي (3-3) في الوقت القاتل من عمر اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ7 من تصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024.

افتتح السويسري شيردان شاكيري التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول.

ورد الضيوف بثلاثة اهداف متتالية عبر كل من اللاعبين، ماكس إيبونغ، ودينيس بولياكوف، ودميتري أنتيليفسكي، في الدقائق (61، 69، 84) على الترتيب.

وتفادى منتخب سويسرا الهزيمة في الدقيقتين الأخيرتين من الوقتي الأصلي للمباراة، ة بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من اللاعبين، مانويل أكانجي، وزكي أمدوني، في الدقيقتين (89، و90) على الترتيب.

ورفع المنتخب السويسري رصيده إلى 15 نقطة، ويتصدر ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 15 نقطة، ولكنه فوت فرصة التأهل مبكرا إلى نهائيات "يورو 2024" في ألمانيا.

في المقابل، رفع منتخب بيلاروس رصيده إلى 6 نقاط، واختتم مشواره في التصفيات بالمركز الخامس على سلم الترتيب. (وكالات)

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