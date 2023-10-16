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رياضة
بالصورة: نجم رياضي جديد يتضامن مع فلسطين
Lebanon 24
16-10-2023
|
08:37
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تضامن نجم كرة القدم المغربي حكيم زياش لاعب نادي "غلطة سراي" التركي مع القضية الفلسطينية، بنشره تدوينة عبر حسابه على "إنستغرام".
وشارك زياش عبر خاصية "الستوري" منشورا يتضمن مقولة لـ"مالكوم إكس" وهو داعية إسلامي ومدافع عن حقوق الإنسان، جاء فيه: "إذا لم تكن حذرا، فإن الصحف ستجعلك تكره الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد، وتحب من يمارسون القمع".
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وأرفق الدولي المغربي منشوره بصورة للدمار الذي تعرضت له غزة جراء القصف الإسرائيلي، تعبيرا عن تضامنه مع الفلسطينيين.
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