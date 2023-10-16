كروس: أحظى براحة "أكثر من المعتاد" مع ريال مدريد

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اعتبر الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، أنه في وضع "جيد"، لا سيّما نتيجة نيله "راحة أكثر من المعتاد" في الفريق.كروس أشار خلال مقابلة مع قناة النادي الأبيض Realmadrid TV، إلى أن "الفريق (في وضع) جيد جداً"، مضيفاً: "فزنا في 10 من 11 مباراة لعبناها، وخسرنا مباراة واحدة فقط. وهذا يعني أننا نفعل الأمور بشكل جيد. إنها بداية الموسم ومن الطبيعي أن تكون هناك دوماً أمور يجب تحسينها، لكننا متصدرون في الدوري ومجموعتنا بدوري أبطال أوروبا".وتابع: "أنا سعيد بمستوى الفريق وبمستواي. أتمنّى أن نواصل هذا المنوال. بالنسبة إلينا من المهم أن نفعل الأشياء كفريق، لأنها الطريقة الوحيدة للفوز. إضافة إلى ذلك، ثمة ذهنية بما ندرك بالفعل كيفية فعله منذ سنوات عديدة، وهي الثقة (بالفوز) حتى النهاية".وأضاف كروس: "فزنا بمباريات كثيرة، أو أحرزنا نقاطاً كثيرة في آخر عشر أو خمس دقائق (من المباريات). من المهم أن نثق حتى النهاية وأن نكون قادرين على تغيير المباريات أو تسجيل الأهداف. نعلم أن الأمور الأكثر تعقيداً لم تحِن بعد".وأقرّ كروي بأنه يشارك في مباريات أقلّ من المعتاد هذا الموسم، مستدركاً أنه في وضع جيد بعمر 33 عاماً، ولم يُضطر إلى خوض مباريات المنتخب الألماني بعد اعتزاله اللعب دولياً.وأضاف: "أحاول الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة، كي أتمكّن من اللعب بهذه الطريقة. أنا هنا منذ فترة طويلة، ومن المهم أن أعتني بجسدي كل يوم. الباقي سيأتي لأن الجودة مع الكرة لا تضيع بسرعة. أشعر بأنني في وضع جيد وأحصل أيضاً على راحة أكثر من المعتاد".