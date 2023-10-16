22
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
كروس: أحظى براحة "أكثر من المعتاد" مع ريال مدريد
Lebanon 24
16-10-2023
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، أنه في وضع "جيد"، لا سيّما نتيجة نيله "راحة أكثر من المعتاد" في الفريق.
كروس أشار خلال مقابلة مع قناة النادي الأبيض Realmadrid TV، إلى أن "الفريق (في وضع) جيد جداً"، مضيفاً: "فزنا في 10 من 11 مباراة لعبناها، وخسرنا مباراة واحدة فقط. وهذا يعني أننا نفعل الأمور بشكل جيد. إنها بداية الموسم ومن الطبيعي أن تكون هناك دوماً أمور يجب تحسينها، لكننا متصدرون في الدوري ومجموعتنا بدوري أبطال أوروبا".
Advertisement
وتابع: "أنا سعيد بمستوى الفريق وبمستواي. أتمنّى أن نواصل هذا المنوال. بالنسبة إلينا من المهم أن نفعل الأشياء كفريق، لأنها الطريقة الوحيدة للفوز. إضافة إلى ذلك، ثمة ذهنية بما ندرك بالفعل كيفية فعله منذ سنوات عديدة، وهي الثقة (بالفوز) حتى النهاية".
وأضاف كروس: "فزنا بمباريات كثيرة، أو أحرزنا نقاطاً كثيرة في آخر عشر أو خمس دقائق (من المباريات). من المهم أن نثق حتى النهاية وأن نكون قادرين على تغيير المباريات أو تسجيل الأهداف. نعلم أن الأمور الأكثر تعقيداً لم تحِن بعد".
وأقرّ كروي بأنه يشارك في مباريات أقلّ من المعتاد هذا الموسم، مستدركاً أنه في وضع جيد بعمر 33 عاماً، ولم يُضطر إلى خوض مباريات المنتخب الألماني بعد اعتزاله اللعب دولياً.
وأضاف: "أحاول الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة، كي أتمكّن من اللعب بهذه الطريقة. أنا هنا منذ فترة طويلة، ومن المهم أن أعتني بجسدي كل يوم. الباقي سيأتي لأن الجودة مع الكرة لا تضيع بسرعة. أشعر بأنني في وضع جيد وأحصل أيضاً على راحة أكثر من المعتاد".
Advertisement
الأكثر قراءة
احذروا... خليّة من الامطار الطوفانية تتجه نحو بيروت في هذا التوقيت
Lebanon 24
احذروا... خليّة من الامطار الطوفانية تتجه نحو بيروت في هذا التوقيت
04:45 | 2023-10-16
16/10/2023 04:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة ممثلة شهيرة قبل يوم واحد من عيد ميلادها.. اليكم من هي
Lebanon 24
وفاة ممثلة شهيرة قبل يوم واحد من عيد ميلادها.. اليكم من هي
09:07 | 2023-10-16
16/10/2023 09:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور والفيديو.. انهيار مبنى في المنصورية
Lebanon 24
بالصور والفيديو.. انهيار مبنى في المنصورية
07:23 | 2023-10-16
16/10/2023 07:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مؤثرة جدا من الإعلامية الراحلة جيزيل خوري لابنتها.. هذا آخر ما نشرته عبر فيسبوك (صورة)
Lebanon 24
رسالة مؤثرة جدا من الإعلامية الراحلة جيزيل خوري لابنتها.. هذا آخر ما نشرته عبر فيسبوك (صورة)
03:03 | 2023-10-16
16/10/2023 03:03:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة إسرائيلية كُبرى عن "حزب الله".. إكتشفوا ما تخشاهُ تل أبيب!
Lebanon 24
مُفاجأة إسرائيلية كُبرى عن "حزب الله".. إكتشفوا ما تخشاهُ تل أبيب!
13:16 | 2023-10-16
16/10/2023 01:16:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:37 | 2023-10-16
بالصورة: نجم رياضي جديد يتضامن مع فلسطين
04:00 | 2023-10-16
سويسرا تنجو من الهزيمة أمام بيلاروس في مباراة مجنونة
02:00 | 2023-10-16
محمد صلاح يتبرع لـ فلسطين عبر الهلال الأحمر المصرى
01:00 | 2023-10-16
تأهل تركيا إلى بطولة أوروبا 2024
23:30 | 2023-10-15
رونالدو يطيح بمبابي من صدارة أعلى اللاعبين دخلاً في العالم
23:00 | 2023-10-15
بنزيمة يتضامن مع سكان غزة
فيديو
حريق ضخم على جسر البرانية
Lebanon 24
حريق ضخم على جسر البرانية
17:30 | 2023-10-15
16/10/2023 22:37:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"فستان متغيّر سحري".. هكذا يعمل بتقنية مذهلة (فيديو)
Lebanon 24
"فستان متغيّر سحري".. هكذا يعمل بتقنية مذهلة (فيديو)
03:30 | 2023-10-15
16/10/2023 22:37:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مرور 20 عاماً على وفاتها.. فيديو عائلي نادر للسندريلا
Lebanon 24
بعد مرور 20 عاماً على وفاتها.. فيديو عائلي نادر للسندريلا
04:20 | 2023-10-14
16/10/2023 22:37:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24