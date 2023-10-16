21
o
بيروت
24
o
طرابلس
31
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
25
o
بشري
23
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعد مقتل اثنين من مشجعيه.. منتخب السويد يرفض استكمال مواجهة بلجيكا
Lebanon 24
16-10-2023
|
23:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفض لاعبو المنتخب السويدي استكمال مواجهة بلجيكا، ضمن تصفيات يورو 2024 والتي أقيمت الليلة في بروكسيل، بعد توارد أنباء عن مقتل شخصين سويديين خارج الملعب، وقرر لاعبو السويد عدم خوض الشوط الثاني، لتتوقف المباراة والنتيجة تشير إلى التعادل 1-1.
Advertisement
وبحسب صحيفة "Het latest news" البلجيكية، فإن شخصين يحملان الجنسية السويدية قتلا بالرصاص في بروكسل، وأضافت الصحيفة أنه من المرجح أن يكونا من مشجعي كرة القدم.
وأكد متحدث باسم الشرطة البلجيكية، أنباء مقتل شخصين في حادث إطلاق نار قرب وسط العاصمة البلجيكية، لكنه امتنع عن تقديم مزيد من التفاصيل. (كووورة)
Advertisement
الأكثر قراءة
احذروا... خليّة من الامطار الطوفانية تتجه نحو بيروت في هذا التوقيت
Lebanon 24
احذروا... خليّة من الامطار الطوفانية تتجه نحو بيروت في هذا التوقيت
04:45 | 2023-10-16
16/10/2023 04:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة ممثلة شهيرة قبل يوم واحد من عيد ميلادها.. اليكم من هي
Lebanon 24
وفاة ممثلة شهيرة قبل يوم واحد من عيد ميلادها.. اليكم من هي
09:07 | 2023-10-16
16/10/2023 09:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة إسرائيلية كُبرى عن "حزب الله".. إكتشفوا ما تخشاهُ تل أبيب!
Lebanon 24
مُفاجأة إسرائيلية كُبرى عن "حزب الله".. إكتشفوا ما تخشاهُ تل أبيب!
13:16 | 2023-10-16
16/10/2023 01:16:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور والفيديو.. انهيار مبنى في المنصورية
Lebanon 24
بالصور والفيديو.. انهيار مبنى في المنصورية
07:23 | 2023-10-16
16/10/2023 07:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مؤثرة جدا من الإعلامية الراحلة جيزيل خوري لابنتها.. هذا آخر ما نشرته عبر فيسبوك (صورة)
Lebanon 24
رسالة مؤثرة جدا من الإعلامية الراحلة جيزيل خوري لابنتها.. هذا آخر ما نشرته عبر فيسبوك (صورة)
03:03 | 2023-10-16
16/10/2023 03:03:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:46 | 2023-10-16
الجزائر تخطف تعادلاً صعباً من مصر في لقاء ودي
14:00 | 2023-10-16
كروس: أحظى براحة "أكثر من المعتاد" مع ريال مدريد
08:37 | 2023-10-16
بالصورة: نجم رياضي جديد يتضامن مع فلسطين
04:00 | 2023-10-16
سويسرا تنجو من الهزيمة أمام بيلاروس في مباراة مجنونة
02:00 | 2023-10-16
محمد صلاح يتبرع لـ فلسطين عبر الهلال الأحمر المصرى
01:00 | 2023-10-16
تأهل تركيا إلى بطولة أوروبا 2024
فيديو
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
Lebanon 24
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
00:12 | 2023-10-17
17/10/2023 09:06:26
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق ضخم على جسر البرانية
Lebanon 24
حريق ضخم على جسر البرانية
17:30 | 2023-10-15
17/10/2023 09:06:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"فستان متغيّر سحري".. هكذا يعمل بتقنية مذهلة (فيديو)
Lebanon 24
"فستان متغيّر سحري".. هكذا يعمل بتقنية مذهلة (فيديو)
03:30 | 2023-10-15
17/10/2023 09:06:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24