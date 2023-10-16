بعد مقتل اثنين من مشجعيه.. منتخب السويد يرفض استكمال مواجهة بلجيكا

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رفض لاعبو المنتخب السويدي استكمال مواجهة بلجيكا، ضمن تصفيات يورو 2024 والتي أقيمت الليلة في بروكسيل، بعد توارد أنباء عن مقتل شخصين سويديين خارج الملعب، وقرر لاعبو السويد عدم خوض الشوط الثاني، لتتوقف المباراة والنتيجة تشير إلى التعادل 1-1.وبحسب صحيفة "Het latest news" البلجيكية، فإن شخصين يحملان الجنسية السويدية قتلا بالرصاص في بروكسل، وأضافت الصحيفة أنه من المرجح أن يكونا من مشجعي كرة القدم.وأكد متحدث باسم الشرطة البلجيكية، أنباء مقتل شخصين في حادث إطلاق نار قرب وسط العاصمة البلجيكية، لكنه امتنع عن تقديم مزيد من التفاصيل. (كووورة)