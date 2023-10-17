صلاح يتحرك.. وشقيقه يرد على منتقدي "صمته" على غزة

عاش اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم منتخب مصر، حالة من التوتر بعد التعليقات الغاضبة التي طالته خلال الأيام الماضية بسبب موقفه من الحرب في غزة.



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فقد أعلنت جمعية الهلال الأحمر في مصر، عن تبرع لاعب منتخب مصر الدولي ونادي ليفربول الإنكليزي بمبلغ مالي ضخم لصالح ضحايا القطاع.



وقال رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن محمد صلاح قام بالتبرع وتقديم مساعدات لأهالي فلسطين، وقد تواصل معنا من خلال مدير أعماله، وهو الذي أبلغنا بهذا الأمر. فبينما انهالت الانتقادات عليه بسبب ما اعتبره البعض صمت صلاح عما يجري من أحداث دامية في قطاع غزة، أنهى اللاعب الجدل على ما يبدو.فقد أعلنت جمعية الهلال الأحمر في مصر، عن تبرع لاعب منتخب مصر الدولي ونادي ليفربول الإنكليزي بمبلغ مالي ضخم لصالح ضحايا القطاع.وقال رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن محمد صلاح قام بالتبرع وتقديم مساعدات لأهالي فلسطين، وقد تواصل معنا من خلال مدير أعماله، وهو الذي أبلغنا بهذا الأمر.

وفي حين يرفض محمد صلاح ووكيل أعماله الإفصاح عن المبلغ، ذكر مصدر بالهلال الأحمر أنه وصل لـ3.5 مليون دولار أي قرابة 100 مليون جنيه مصري، وفقا لوسائل إعلام محلية مصرية.

ولم تقف الأمور عند هذا الحد، فقد دفعت الانتقادات اللاذعة عائلة اللاعب للتدخل، حيث رد نصر صلاح، شقيق اللاعب محمد صلاح، على مهاجم لشقيقه عبر فيسبوك، قال خلاله: "يعني أنت عايز أخويا يعمل إيه يعني؟".



بينما حرصت رباب صلاح، شقيقة لاعب ليفربول محمد صلاح، على إعلان دعمها للقضية الفلسطينية من خلال مقطع فيديو نشرته عبر خاصية ستوري عبر إنستغرام.

إلى ذلك، علّق حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن محمد صلاح "نجم وقائد والعالم كله يتحدث عنه"، قائلاً: "رفقا بالناس" بعض الشيء، فقد فعل الكثير، ولا يجب أن يخرج ليقول ذلك. يظل صلاح رمزا لمصر، ولذلك أطلب الرفق لأنه دائما عند حسن الظن ودائما ما يشرف البلاد"، وفق قوله. (العربية)