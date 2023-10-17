تهديد بطل رياضي عربي بالقتل.. ما علاقة غزة؟

حذف الاتحاد الدولي للسباحة صورة عبد الرحمن سامح هريدي، لاعب المنتخب الوطني المصري للسباحة، والذي دخل تاريخ اللعبة بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في كأس العالم المقامة باليونان في منافسات سباق 50 متر فراشة بزمن 23:04 ثانية، وسط مشاركة أبطال السباحة على مستوى العالم، لمجرد أنه أعلن تضامنه مع ضحايا غزة.

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كما ونشر الاتحاد صورة جماعية للأبطال في كأس العالم دون سامح، ما فتح عليه وابلاً من الانتقادات، حيث تساءل رواد مواقع التواصل عن صورة سامح وأسباب حذفها.

وكان عبد الرحمن سامح، كشف بعد تتويجه بالميدالية الذهبية، أنه تلقى تهديدات بالقتل بسبب دعمه للشعب الفلسطيني تجاه ما يتعرض له في مدينة غزة.



وتابع قائلاً: "لا أعرف بصراحة إذا كان بإمكاني الاحتفال بهذا الإنجاز، مررت بأسبوع صعب للغاية من الناحية الذهنية، تلقيت تهديدات بالقتل، وكان الناس يهاجمونني طوال الأسبوع بسبب دعمي لفلسطين وتذهب عائلتي إلى النوم وهي لا تعلم ما إذا كان شخص ما سيقتحم غرفتي أو شقتي في اليوم التالي، وهم قلقون كثيرا في كل مرة لا أرد فيها على مكالمة إذا كنت مشغولًا، خوفا من احتمالية أن يحاول شخص ما قتلي".



وختم بأنه "بصراحة لا أعرف إذا كان ينبغي عليّ أن أحتفل بهذا أم لا، بسبب أن إخوتي يُقتلون في فلسطين الآن".