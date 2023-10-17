ملاكم شهير ينتقد الصمت الدولي تجاه غزة

انضم الملاكم البريطاني أمير خان إلى قائمة اللاعبين المتضامنين مع القضية الفلسطينية، برسالة مؤثرة انتقد فيها الصمت الدولي حيال ما يحصل في فلسطين وقطاع غزة.



وكتب بطل الملاكمة الشهير البريطاني على حسابه الرسمي على منصة "إكس": "طوال مسيرتي المهنية، كان هدفي أن أصبح بطلا وأن أستخدم شهرتي وتأثيري لإحداث تغيير إيجابي في العالم، لم أخف أبدا من التعبير عن رأيي والوقوف في وجه المجرمين".

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مضيفا: "..العالم يراقب ما يحدث في فلسطين، أرى الكثير من زملائي وأصدقائي صامتين، لماذا؟".



وأكمل: "أصبح من الواضح أن الناس خائفون من إظهار دعمهم لفلسطين، حياة الفلسطينيين مهمة، سوف يتذكر العالم من تحدث ومن لم يفعل، وسيذكر الله من صمت بينما سالت دماء المسلمين الأبرياء".



وختم رسالته بالآية القرآنية: "مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً". (روسيا اليوم)