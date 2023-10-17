كريستيانو رونالدو ينجو من الإصابة.. هذا ما حصل معه!

Advertisement

تعرّض الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، لموقف محرج جديد خلال مباراة منتخب بلاده أمام البوسنة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2024.فخلال مجريات الشوط الأول وبالتحديد في الدقيقة 39، اقتحم أحد المشجعين ملعب المباراة، عندما كان رونالدو يقف بالقرب من خط التماس، وعندها تدخل رجال أمن الملعب سريعًا، لإبعاد المشجع عن الأسطورة البرتغالية الذي وجد نفسه يقف وسط عددٍ هائل من الأشخاص.وبعد نجاح رجال الأمن في إبعاد المشجع، ظهر كريستيانو رونالدو، وهو يمسك بكاحل قدمه، متأثرًا بـ"الإصابة" بسبب التدافع، لكنه عاد واستكمل المباراة بشكل طبيعي للغاية ليطمئن نادي النصر ومنتخب بلاده، بشأن حالته الصحية، بعد هذه الواقعة. (جول)