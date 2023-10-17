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رياضة
تأجيل إنطلاق بطولة لبنان لكرة السلة الى هذا الموعد
Lebanon 24
17-10-2023
|
10:53
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أعلن الإتحاد اللبناني لكرة السلة عن تأجيل إنطلاق "سنيبس" بطولة لبنان لكرة السلة رجال لموسم 2023-2024 إلى يوم الأربعاء 25 تشرين الأول 2023. (mtv)
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