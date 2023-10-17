Advertisement

رياضة

تأجيل إنطلاق بطولة لبنان لكرة السلة الى هذا الموعد

Lebanon 24
17-10-2023 | 10:53
A-
A+
Doc-P-1119180-638331622298402180.jpg
Doc-P-1119180-638331622298402180.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الإتحاد اللبناني لكرة السلة عن تأجيل إنطلاق "سنيبس" بطولة لبنان لكرة السلة رجال لموسم 2023-2024 إلى يوم الأربعاء 25 تشرين الأول 2023. (mtv)
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد مجزرة غزّة.. تحركات أمام السفارتين الفرنسية والأميركية في لبنان!
lebanon 24
18/10/2023 01:00:39 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يعلن الحداد الوطني غداً بعد المجزرة الإسرائيلية في غزّة
lebanon 24
18/10/2023 01:00:39 Lebanon 24 Lebanon 24
التحرّكات تعمُّ لبنان.. مجزرة غزة تثير الغضب ودعواتٌ لـ"فتح الحدود"! (فيديو)
lebanon 24
18/10/2023 01:00:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخارجية اللبنانية" تدين قصف مستشفى في غزة: إسرائيل ترتكبُ جريمة حرب!
lebanon 24
18/10/2023 01:00:39 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

كرة سلة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2023-10-17
14:00 | 2023-10-17
11:00 | 2023-10-17
05:52 | 2023-10-17
04:30 | 2023-10-17
02:46 | 2023-10-17
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24