تأجيل إنطلاق بطولة لبنان لكرة السلة الى هذا الموعد

أعلن الإتحاد اللبناني لكرة السلة عن تأجيل إنطلاق "سنيبس" بطولة لبنان لكرة السلة رجال لموسم 2023-2024 إلى يوم الأربعاء 25 تشرين الأول 2023. (mtv)

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