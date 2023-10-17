23
o
بيروت
24
o
طرابلس
26
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
24
o
بشري
22
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
المراهنات توقع لاعب "يوفنتوس" في المشاكل
Lebanon 24
17-10-2023
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوقف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لاعب وسط يوفنتوس الدولي الشاب نيكولو فاجيولي لمدة سبعة أشهر، وذلك على خلفية المراهنات الرياضية على منصات سرية.
وأشار الاتحاد الإيطالي في بيان اليوم الى إنّه "أوقف فاجيولي بسبب المراهنة على مباريات كرة القدم، وهو نشاط محظور على اللاعبين المحترفين، وذلك بعد إقرار ابن الـ22 عاماً بالذنب والتفاوض على صفقة أدت إلى تخفيض العقوبة".
Advertisement
وقال الاتحاد الإيطالي إنّ عقوبة فاجيولي كانت رسمياً 12 شهراً، لكن تمّ حسم خمسة منها على أن تستخدم في "خطة علاج" من الإدمان على القمار.
هذا وحذّر الاتحاد المحلي للعبة من أنّه سينهي صفقة الإقرار بالذنب التي حصل عليها فاجيولي وسيصبح عرضة لمزيد من الإجراءات التأديبية إذا لم يلتزم بهذا البرنامج.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار راجعة.. منخفض جوي من إيطاليا واليونان إلى لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار راجعة.. منخفض جوي من إيطاليا واليونان إلى لبنان في هذا الموعد
03:11 | 2023-10-17
17/10/2023 03:11:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارٌ كبير يهزُّ بنت جبيل.. ما سببه؟
Lebanon 24
إنفجارٌ كبير يهزُّ بنت جبيل.. ما سببه؟
12:51 | 2023-10-17
17/10/2023 12:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن.. إسرائيل تقصفُ مواقع لـ"حزب الله" وهذا ما جرى في كفركلا!
Lebanon 24
الآن.. إسرائيل تقصفُ مواقع لـ"حزب الله" وهذا ما جرى في كفركلا!
12:08 | 2023-10-17
17/10/2023 12:08:26
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية لـ"حزب الله" ولبنان.. هذه خفايا زيارة بايدن لإسرائيل غداً!
Lebanon 24
آخر رسالة أميركية لـ"حزب الله" ولبنان.. هذه خفايا زيارة بايدن لإسرائيل غداً!
13:09 | 2023-10-17
17/10/2023 01:09:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يكشف ما قد يفعله نصرالله.. ماذا أعلن عن "حرب لبنان"؟
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يكشف ما قد يفعله نصرالله.. ماذا أعلن عن "حرب لبنان"؟
12:00 | 2023-10-17
17/10/2023 12:00:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2023-10-17
كأس آسيا 2023.. اليكم الدول الأكثر شراءً للدفعة الأولى من التذاكر
11:00 | 2023-10-17
رد فعل جنوني من مبابي على هدف في التدريبات!
10:53 | 2023-10-17
تأجيل إنطلاق بطولة لبنان لكرة السلة الى هذا الموعد
05:52 | 2023-10-17
كريستيانو رونالدو ينجو من الإصابة.. هذا ما حصل معه!
04:30 | 2023-10-17
ملاكم شهير ينتقد الصمت الدولي تجاه غزة
02:46 | 2023-10-17
تهديد بطل رياضي عربي بالقتل.. ما علاقة غزة؟
فيديو
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
Lebanon 24
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
00:12 | 2023-10-17
18/10/2023 00:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق ضخم على جسر البرانية
Lebanon 24
حريق ضخم على جسر البرانية
17:30 | 2023-10-15
18/10/2023 00:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"فستان متغيّر سحري".. هكذا يعمل بتقنية مذهلة (فيديو)
Lebanon 24
"فستان متغيّر سحري".. هكذا يعمل بتقنية مذهلة (فيديو)
03:30 | 2023-10-15
18/10/2023 00:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24