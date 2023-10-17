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رياضة

المراهنات توقع لاعب "يوفنتوس" في المشاكل

Lebanon 24
17-10-2023 | 14:00
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أوقف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لاعب وسط يوفنتوس الدولي الشاب نيكولو فاجيولي لمدة سبعة أشهر، وذلك على خلفية المراهنات الرياضية على منصات سرية.


وأشار الاتحاد الإيطالي في بيان اليوم الى إنّه "أوقف فاجيولي بسبب المراهنة على مباريات كرة القدم، وهو نشاط محظور على اللاعبين المحترفين، وذلك بعد إقرار ابن الـ22 عاماً بالذنب والتفاوض على صفقة أدت إلى تخفيض العقوبة".
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وقال الاتحاد الإيطالي إنّ عقوبة فاجيولي كانت رسمياً 12 شهراً، لكن تمّ حسم خمسة منها على أن تستخدم في "خطة علاج" من الإدمان على القمار.


هذا وحذّر الاتحاد المحلي للعبة من أنّه سينهي صفقة الإقرار بالذنب التي حصل عليها فاجيولي وسيصبح عرضة لمزيد من الإجراءات التأديبية إذا لم يلتزم بهذا البرنامج.
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