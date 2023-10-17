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رياضة
كأس آسيا 2023.. اليكم الدول الأكثر شراءً للدفعة الأولى من التذاكر
Lebanon 24
17-10-2023
|
16:00
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تصدّرت قطر والسعودية والهند الدول الأكثر شراءً لتذاكر مباريات كأس آسيا في كرة القدم المقررة في قطر مطلع العام المقبل، مع نفاد الدفعة الأولى من التذاكر، بحسب ما ذكرت اللجنة المنظمة.
وبيع أكثر من 150 ألف تذكرة خلال الأيام الأولى من انطلاق المبيعات، فيما سيقوم المنظمون بإصدار مزيد من التذاكر خلال الفترة القريبة المقبلة.
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هذا وبلغ العدد الإجمالي للمبيعات 81209 تذكرة، خلال الساعات الـ24 الأولى من إعلان منظمي البطولة انطلاق المبيعات في 10 تشرين الأول الجاري.
ويشارك في البطولة 24 منتخباً بواقع 51 مباراة في تسعة استادات بين 12 كانون الثاني و10 شباط 2024.
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