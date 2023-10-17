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رياضة

"ماينز" يوقف لاعبه أنور الغازي بسبب تعاطفه مع فلسطين

Lebanon 24
17-10-2023 | 23:00
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قرر نادي "ماينز" الألماني لكرة القدم إيقاف مهاجمه الهولندي من أصل مغربي أنور الغازي لاتخاذه موقفا من الصراع الدائر حاليا بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وقال ماينز في قرار إيقاف لاعبه الجديد إنه "يعفي أنور الغازي من التدريبات والمباريات. هذا رد على منشور تم حذفه بعدما نشره اللاعب البالغ من العمر 28 عاما على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الأحد".
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وقال الغازي في منشوره الداعم للفلسطينيين على "إنستغرام": "إنها ليست حربا. عندما يقوم طرف بقطع المياه، الغذاء والكهرباء على طرف آخر، فهذه ليست حربا. عندما يملك طرف أسلحة نووية، فهذه ليست حربا"، مضيفاً: "عندما يقوم تمويل طرف بمليارات الدولارات، فهذه ليست حربا. عندما يقوم طرف باستخدام الذكاء الاصطناعي لنشر معلومات مغلوطة عن الآخر، فهذه ليست حربا.. هذا ليس صراعا وهذه ليست حربا. ما نشهده الآن بشكل حي هو إبادة جماعية ودمار شامل. من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة".

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