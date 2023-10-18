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رياضة

وقعت من ارتفاع 6 آلاف متر.. مصرع متسلقة شهيرة سقطت من قمة دهاولاجيري

Lebanon 24
18-10-2023 | 04:06
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أعلنت فرق الإغاثة النيبالية الثلاثاء مصرع متسلقة روسية شهيرة سقطت من قمة دهاولاجيري، سابع أعلى قمة في العالم.

وفقد أثر ناديجدا أولينيفا البالغة 38 عاما السبت بعدما انزلقت وسقطت في فجوة على ارتفاع حوالى 6700 متر، ولم يتم انتشال جثتها بسبب سوء الأحوال الجوية.
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وكانت بصحبة متسلقين آخرين لكن من دون مرشد، ولم تكن بحوزتهم كمية إضافية من الأكسجين.
 
وقال مدير شركة "هيمالايا جايدز نيبال" إيسواري بوديل لوكالة فرانس برس" "رصدت أولينيفا الأحد، لكن الثلوج باتت تغطي المنطقة، ولم تفض عملية طويلة إلى العثور على جثتها". (روسيا اليوم) 
 
مصرع متسلقة جبال روسية سقطت من ارتفاع 6 آلاف متر
 
مصرع متسلقة جبال روسية سقطت من ارتفاع 6 آلاف متر
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