وقعت من ارتفاع 6 آلاف متر.. مصرع متسلقة شهيرة سقطت من قمة دهاولاجيري

Advertisement

أعلنت فرق الإغاثة النيبالية الثلاثاء مصرع متسلقة روسية شهيرة سقطت من قمة دهاولاجيري، سابع أعلى قمة في العالم.وفقد أثر ناديجدا أولينيفا البالغة 38 عاما السبت بعدما انزلقت وسقطت في فجوة على ارتفاع حوالى 6700 متر، ولم يتم انتشال جثتها بسبب سوء الأحوال الجوية.وكانت بصحبة متسلقين آخرين لكن من دون مرشد، ولم تكن بحوزتهم كمية إضافية من الأكسجين.