تلقى منتخب البرازيل خسارة مؤلمة أمام مضيفه منتخب أوروغواي بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتعد تلك الهزيمة الأولى لمنتخب البرازيل في التصفيات، فيما أنه الفوز الأول لأوروغواي على "السيليساو" منذ عام 2001.

وتعرض نيمار دا سيلفا لاعب الهلال ومنتخب البرازيل، لإصابة قوية في الركبة، ليغادر الملعب مع نهاية الشوط الأول، ويتم استبداله بزميله ريتشارليسون.

وارتفع رصيد منتخب أوروغواي لـ 7 نقاط في المركز الثاني بالتصفيات، متفوقا بفارق الأهداف على البرازيل لتتراجع للمركز الثالث، وتواصل السقوط بعد التعادل في الجولة الماضية أمام فنزويلا. (روسيا اليوم)