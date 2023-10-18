Advertisement

رياضة

بعد مورينيو .. هذا المدرب العالمي في مفاوضات مع السعودية

Lebanon 24
18-10-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1119605-638332321645704180.jpg
Doc-P-1119605-638332321645704180.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يبدوأن السعودية لم تكتف بضم النجوم العالميين من اللاعبين فقط، بل هناك توجه قوي للغاية، للتعاقد مع ألمع الأسماء في عالم تدريب كرة القدم.

 وأكدت تقارير إعلامية، على اقتراب المدير الفني البرتغالي العالمي جوزيه مورينيو، من الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

 ولم يتوقف الأمر عند مورينيو، حيث كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن مفاوضات بين الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، والمسؤولين عن الرياضة السعودية.

 وشددت الصحيفة الإسبانية، على أن دييغو سيميوني، ربما ينتقل إلى الملاعب السعودية، قبل صيف عام 2025، وذلك حال عثر الأتلتيكو، على مدرب أفضل، يقود مشروع الفريق، في السنوات القادمة.

 جدير بالذكر أن سيميوني البالغ 53 عاما، يتولى القيادة الفنية لنادي أتلتيكو مدريد، منذ ديسمبر من عام 2011، حيث توج مع الفريق الأول لكرة القدم، بـ9 ألقاب رسمية. (روسيا اليوم)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:54 | 2023-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2023-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2023-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2023-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2023-10-18
14:00 | 2023-10-18
13:24 | 2023-10-18
09:43 | 2023-10-18
08:00 | 2023-10-18
04:06 | 2023-10-18
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24