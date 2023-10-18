بعد مورينيو .. هذا المدرب العالمي في مفاوضات مع السعودية

يبدوأن السعودية لم تكتف بضم النجوم العالميين من اللاعبين فقط، بل هناك توجه قوي للغاية، للتعاقد مع ألمع الأسماء في عالم تدريب كرة القدم.

وأكدت تقارير إعلامية، على اقتراب المدير الفني البرتغالي العالمي جوزيه مورينيو، من الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

ولم يتوقف الأمر عند مورينيو، حيث كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن مفاوضات بين الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، والمسؤولين عن الرياضة السعودية.

وشددت الصحيفة الإسبانية، على أن دييغو سيميوني، ربما ينتقل إلى الملاعب السعودية، قبل صيف عام 2025، وذلك حال عثر الأتلتيكو، على مدرب أفضل، يقود مشروع الفريق، في السنوات القادمة.

جدير بالذكر أن سيميوني البالغ 53 عاما، يتولى القيادة الفنية لنادي أتلتيكو مدريد، منذ ديسمبر من عام 2011، حيث توج مع الفريق الأول لكرة القدم، بـ9 ألقاب رسمية. (روسيا اليوم)