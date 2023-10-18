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رياضة

بسبب تغريدات ساندت فلسطين.. رياضيون عرب مستقبلهم الرياضي مهدد!

Lebanon 24
18-10-2023 | 14:00
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بسبب مساندتهم لضحايا القصف على غزة، تعرض عدد من نجوم الرياضة العرب، المتألقين في الملاعب الغربية، "لقصف" من نوع آخر، يهدد مستقبلهم الرياضي.

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وتسببت تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي مساندة للشعب الفلسطيني، خلال الحرب الدائرة حاليا في قطاع غزة، في تعرض عدد من نجوم الرياضة العربية، لعقوبات صارمة وإجراءات متشددة قد تهدد مستقبلهم الرياضي، خاصة بالنسبة للاعبين الذين يلعبون في أوروبا أو يشاركون في مسابقات عالمية كبرى، حيث توالت القرارات والإجراءات المتخذة بخصوص عدد من الرياضيين العرب في الأيام الأخيرة.

بسبب مساندتهم لضحايا القصف على غزة، تعرض عدد من نجوم الرياضة العرب، المتألقين في الملاعب الغربية، "لقصف" من نوع آخر، يهدد مستقبلهم الرياضي.

 

وتسببت تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي مساندة للشعب الفلسطيني، خلال الحرب الدائرة حاليا في قطاع غزة، في تعرض عدد من نجوم الرياضة العربية، لعقوبات صارمة وإجراءات متشددة قد تهدد مستقبلهم الرياضي، خاصة بالنسبة للاعبين الذين يلعبون في أوروبا أو يشاركون في مسابقات عالمية كبرى، حيث توالت القرارات والإجراءات المتخذة بخصوص عدد من الرياضيين العرب في الأيام الأخيرة.

شكوى رسمية ضد أنس جابر

تواجه نجمة التنس التونسية أنس جابر خطر الايقاف عن المشاركة في بطولات رابطة اللاعبات المحترفات ومسابقات اتحات التنس، وذلك بعد الشكوى الرسمية التي تقدم بها الاتحاد الإسرائيلي للتنس إلى الاتحاد الدولي للتنس ورابطة المحترفات ضد اللاعبة التونسية بسبب موقفها المساند لفلسطين.

وجاءت الشكوى الإسرائيلية بعد أن عبرت المصنفة السابعة عالميا عن تضامنها مع فلسطين عبر منشور على حسابها الشخصي في انستغرام.

إيقاف يوسف عطال

تعرض اللاعب الجزائري يوسف عطال إلى الإيقاف من قبل ناديه نيس الفرنسي، بسبب مزاعم حول منشور معاد للسامية.

وأعلن النادي عبر موقعه الإلكتروني عقوبات تأديبية تم اتخاذها بأثر فوري، قبل صدور عقوبات أخرى من قبل السلطات الرياضية والقضائية الفرنسية، خاصة بعد أن فتحت النيابة العامة في مدينة نيس تحقيقا أوليا الإثنين ضد نجم المنتخب الجزائري بتهمة "الدفاع عن الإرهاب" و"التحريض على الكراهية أو العنف على أساس دين معين" ، وذلك خلفية منشور اعتُبر معاديا للسامية، في سياق التصعيد المستمر بين إسرائيل وحماس.

فسخ عقد المغربي أنور الغازي

تلقى اللاعب الهولندي من أصول مغربية،أنور الغازي، خبرا صادما من ناديه ماينز الألماني، عندما تم إخباره بقرار فسخ التعاقد معه، وذلك بسبب مساندته للقضية الفلسطينية، من خلال تغريدة نشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي . ورغم أن اللاعب قام بحذف التدوينة بعد الهجمة الشرسة التي تلقها من جماهير النادي، إلا أن النادي الألماني سلط أكبر عقوبة ممكنة، وقام بفسخ التعاقد مع أنور الغازي الذي لم يكمل شهرا على انضمامه لفريق ماينز.

تهديدات للسبّاح المصري

حذف الاتحاد الدولي للسباحة من على صفحته الرسمية صور السباح المصري عبد الرحمن سامح، المتوج بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للسباحة التي أقيمت في اليونان، بسبب إعلانه دعم فلسطين.

وصرح السباح المصري بعد تتويجه بالمركز الأول في سباق 50 متر فراشة أن حياته أصبحت مهددة بالخطر، بعد أن تلقى تهديدات بالقتل بسبب مساندته لفلسطين.

هجمة جماهيرية شرسة على العيدوني

يتعرض عيسى العيدوني لاعب منتخب تونس ونادي يونيون برلين الألماني إلى هجمة شرسة، على مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل جماهير النادي الألماني بسبب إعلان تضامنه مع فلسطين. وطالب أنصار النادي بضرورة فسخ العقد وإبعاد اللاعب عن صفوف الفريق بسبب مساندته للشعب الفلسطيني.

نصير مزراوي في مواجهة "العملاق البافاري"

وعبر المغربي نصير مزراوي، منشورا يساند فيه فلسطين، مما دفع جماهير بايرن ميونيخ الألماني لشن حملة على اللاعب.

عملاق ألمانيا قرر التحقيق في "تصرفات مزراوي"، على أن تكون هناك جلسة مع اللاعب، بعد عودته من المشاركة مع منتخب "أسود الأطلس".

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