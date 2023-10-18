فقط عندما لم يكن مؤهلاً للعب.. تونالي يعترف بأنه راهن على مباريات ميلان

أفادت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" أن ساندرو تونالي، لاعب نيوكاسل يونايتد الحالي، اعترف بأنه راهن على مباريات ميلان عندما كان متعاقداً مع الروسونيري، لكن فقط عندما لم يكن مؤهلاً للعب، معتبرة أنه بات من شبه المؤكد أن اللاعب سيحصل على فترة إيقاف أطول من نيكولو فاجيولي.

وتحدث تونالي إلى المدعي العام في تورينو بعد ظهر الثلاثاء، ووفقاً للصحيفة، فقد تم استجوابه مرتين من قبل المدعي العام للاتحاد الإيطالي جوزيبي تشيني منذ الأسبوع الماضي.

وذكرت الصحيفة أن تونالي اعترف بأنه راهن على مباريات ميلان عندما كان لاعباً في فريق الروسونيري، لكنه راهن فقط على ناديه السابق عندما لم يكن مؤهلاً للعب.

إذا تم تأكيد ذلك، فلن يتم الاشتباه في قيام اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً بالتلاعب بنتائج المباريات وانتهاك المادة 30 من قانون السلوك الرياضي نظراً لأنه لم يؤثر على مباراة أو منافسة، من خلال المراهنة في مباريات ميلان عندما لم يكن مؤهلاً للعب.

إقرار بالذنب

ومثل مواطنه فاجيولي، قام تونالي بإخبار السلطات بكل ما يعرفه عن القضية وطلب المساعدة في علاج إدمانه على القمار، كما أكد وكيله بيبي ريسو يوم الثلاثاء.

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