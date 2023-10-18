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رياضة

"الإنسانية يجب أن تسود".. هكذا تضامن محمد صلاح مع غزة

Lebanon 24
18-10-2023 | 23:00
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طالب محمد صلاح قائد منتخب مصر قادة العالم بمساعدة سكان غزة جرّاء القصف الإسرائيلي.

ونشر نجم ليفربول الإنجليزي، يوم الخميس، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإعلان تضامنه مع سكان غزة.
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وقال صلاح: "ليس من السهل دوماً الحديث في موقف مثل هذا. هناك الكثير من العنف الذي يُحطّم القلوب. لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعد في الأسابيع الأخيرة. جميع الأرواح مُقدسة ويجب حمايتها".

وتابع صلاح: "المجازر يجب أن تتوقف. العائلات تتمزّق. يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فوراً".

وأضاف: "يمر سكان غزة بأوضاع مزرية. كانت المشاهد بالأمس في المستشفى مُروعة. يحتاج أهل غزة إلى الغذاء والماء والدواء فوراً".

وقال: "أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معا لمنع وقوع المزيدٍ من المذابح للأبرياء، الإنسانية يجب أن تسود".

وانتقد كثيرون عدم مساندة اللاعب المصري الشهير لسكان غزّة منذ بداية القصف الإسرائيلي قبل أيام، وطالبوه عبر مواقع التواصل بإعلان موقفه من الأحداث الأخيرة.
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